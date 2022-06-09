Про це інформує британське видання Times.

Роман Абрамович судиться за зняття з нього санкцій – стверджуючи, що протягом останніх років в ЄС і Великій Британії він заплатив значно більше податків, ніж для Росії. Мовляв, це має стати приводом не вважати його спонсором російської агресії та людиною, яка підтримує президента РФ Володимира Путіна.

На нього були накладені санкції як на людину, яка має тривалі та близькі відносини з Путіним і привілейовані з ним зв’язки. У направлених адвокатами олігарха документах Європейському Союзу стверджується, що це не є правдою. Абрамович стверджує, що ніколи не висловлювався на підтримку політики Путіна в Україні.

До цього листа також долучили листа від Давида Арахамії, який наголошував на позитивній ролі Романа Абрамовича у врегулюванні російсько-українських зв’язків. Зокрема, Арахамія заявив, що завдяки російському олігарху були узгоджені зелені коридори, завдяки яким вдалося врятувати до 400 000 цивільних. Також за участі Абрамовича здійснено декілька обмінів військовополоненими, в результаті чого звільнено декілька сотень осіб.

Після російського вторгнення в Україну статки Абрамовича скоротилися з 12 до 6 млрд фунтів. Адвокати олігарха переконують: санкції обмежили його можливості участі у перемовинах.