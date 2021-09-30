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Арахамія вдруге за день попросив підписні листи щодо відставки Разумкова

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вдруге за день звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова щодо підписних листів стосовно звільнення спікера — цього разу особисто від себе.

Четвер, 30 вересня 2021, 18:58

Про це повідомила речниця голови Верховної Ради Ольга Туній у Facebook.

Як відомо, сьогодні народні депутати від “Слуги народу”  ухвалили рішення  розпочати збір підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Ініціатором став голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія. Він подав звернення від фракції.

Однак Туній повідомила, що надійшло друге звернення — цього разу персонально від Арахамії. За її словами, “або фракція “Слуга народу” змінила свою позицію, або голова фракції Арахамія не дуже добре знається на парламентських процедурах”.

“Схоже, одного звернення від фракції щодо підписних листів про відкликання голови парламенту з посади було замало. Надійшло друге звернення – від народного депутата України Давида Арахамії. Що ж, процедура запускається вдруге, новий комплект підписних листів буде видано невідкладно”, – зазначила Туній.

Нагадаємо, що у Верховній Раді підготували підписні листи за відставку спікера Дмитра Разумкова після першого звернення Арахамії від фракції. Наразі вони містяться в в Апараті ВР.

  • Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на тлі новин про свою відставку розповів про конфлікти з колегами, обіцянки президента щодо одного строку та олігархів.
Теги: Верховна Рада, відставка, Давид Арахамія, Дмитро Разумков

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