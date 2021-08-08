Очільник пропрезидентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія виступив в ролі діджея під псевдонімом DJ David Braun.

Про це інформують #Букви.

Зазначимо, що Арахамія влаштував DJ-сет у Скадовську, куди “слуги” їздили ділитися досвідом з молоддю. У пресслужбі партії називають це дійство “ЗеКемпом” й додають, що для учасників влаштували “захопливі лекції, запальні вечірки, тренування з йоги, квести й філософський клуб із народними депутатами”.

Нещодавно на сайті політсили з’явився й фоторепортаж із “ЗеКемпу”, однак про виступ DJ David Braun не згадують.

На ролику видно, що у залі на момент виступу DJ David Braun перебувало кілька десятків людей. Вони охоче танцювали й веселилися, але про соціальну дистанцію та маски забули.

"Слуги" та їх молодіжка балдіють без масочок та дистанції під (дуже погану музику) творіння пана Dj David Braun. Тепер ви бачили все 💚 pic.twitter.com/LOm0hbmFvk — Букви (@Bykvu) August 8, 2021