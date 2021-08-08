Про це інформують #Букви.
Зазначимо, що Арахамія влаштував DJ-сет у Скадовську, куди “слуги” їздили ділитися досвідом з молоддю. У пресслужбі партії називають це дійство “ЗеКемпом” й додають, що для учасників влаштували “захопливі лекції, запальні вечірки, тренування з йоги, квести й філософський клуб із народними депутатами”.
Нещодавно на сайті політсили з’явився й фоторепортаж із “ЗеКемпу”, однак про виступ DJ David Braun не згадують.
На ролику видно, що у залі на момент виступу DJ David Braun перебувало кілька десятків людей. Вони охоче танцювали й веселилися, але про соціальну дистанцію та маски забули.
"Слуги" та їх молодіжка балдіють без масочок та дистанції під (дуже погану музику) творіння пана Dj David Braun.
Тепер ви бачили все 💚 pic.twitter.com/LOm0hbmFvk
— Букви (@Bykvu) August 8, 2021
- Раніше голова пропрезидентської партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко здійснив візит на Черкащину. Зокрема, політик відвідав кілька сіл та традиційно зафільмував ролики про це. Детальніше – у матеріалі.