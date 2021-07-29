Арахамія заявив, що зустріч Байдена та Зеленського відбуватиметься «на підвищених тонах»

Про це в ефірі каналу “Україна 24” заявив очільник фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія.

За його словами, однією з головним тем зустрічі стане угода між США та Німеччиною щодо завершення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”.

“Північний потік-2” – це проєкт геополітичний. Нашими органічними союзниками в Європі є Велика Британія, Польща, країни Балтії. На “Кримській платформі” ми збираємо кілька десятків країн – це 23 серпня перед поїздкою Зеленського до США. Ми зараз вже з цими країнами на “зумі” обговорюємо єдину позицію. У кожної країни в США є діаспора – польська, балтійська, у них є контакти. Ми намагаємося кожен контакт у Конгресі сьогодні консолідувати в єдину позицію. Тому що коли Конгрес у вересні почне працювати, ви побачите, що він буде дуже сильно опиратися цьому рішенню Байдена. Залишаються ходи, і ми їх пропрацьовуємо – це взагалі-то головна тема візиту“, – розповів Арахамія.

Попри те, що візит Зеленського призначили на 30 серпня, коли Конгрес не працює, десятки листів від конгресменів призупинять свою відпустку і приїдуть на зустріч, заявив Арахамія.

Нардеп запевнив, що в Конгресі США “є двопартійна підтримка України”.

“Я очікую, враховуючи градус, що як мінімум непублічна зустріч Зеленського з Байденом буде на підвищених тонах. США сьогодні багато в чому недооцінюють, а може вдають, що недооцінюють, удар, який вони завдають таким вчинком. Дипломатичною мовою кажуть, що “ми глибоко занепокоєні” тощо, а недипломатичною люди кажуть, як є. Коли партнери один з одним розмовляють, вони повинні говорити бачення очима одного партнера й іншого партнера. Всі розуміють, що зараз головна подача на Німеччину і загравання (США – ред.) з Росією – це, по суті, якась така неформальна коаліція проти Китаю”, – заявив нардеп.

21 липня стало відомо, коли відбудеться зустріч президента США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні.

“Президент Байден з нетерпінням чекає, аби привітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня 2021 року”, — йдеться в заяві.

Президент України Володимир Зеленський назвав теми, які планує обговорити з американським лідером Джо Байденом. Глава держави зазначив, що очікує “змістовну і плідну зустріч”, пресслужба Офісу президента.

“На порядку денному переговорів – насамперед безпекові питання: протидія тривалій агресії Російської Федерації проти України, погіршення ситуації в Чорноморському регіоні та на Донбасі, деокупація Криму, посилення енергетичної безпеки нашої держави та Європи загалом, військова та військово-оборонна взаємодія між Україною та Сполученими Штатами. Буде продовжено обговорення проекту “Північний потік – 2″ як безпекового виклику для нашої країни та регіону”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ще в червні очікувалося, що зустріч відбудеться в кінці липня. В середині липня повідомляли, що візит Зеленського до США може відбутися цього літа, але дату не було узгоджено.

24 червня в етері програми “VIP з Наталією Мосейчук” на телеканалі “1+1” Зеленський розповів про наміри порушити теми співпраці в оборонній сфері, безпекової ситуації на Донбасі та в Чорноморському регіоні, а також співробітництва з МВФ та проведення реформ під час зустрічі з американським лідером.