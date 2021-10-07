Арахамія запевнив, що «Слуга народу» та «Батьківщина» не домовляються про утворення коаліції

Лідер фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія розповів, що був здивований голосуванням "Батьківщини" майже повним складом за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради. Водночас він запевнив, що розмов про коаліцію не було.

Про це Арахамія повідомив під час брифінгу.

Як відомо, сьогодні народні депутати відправили у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. За відповідне рішення віддали свої голоси 284 народних депутати, зокрема фракціі “Слуги народу”, “Батьківщини”, “Довіра”, “За майбутнє” і частина “Голосу”.

Сам Разумков заявив, що голосування за відкликання його з посади голови Верховної Ради може свідчити про формування коаліції “Слуги народу” та “Батьківщини”.

Однак Арахамія каже, що “Слуга народу” та “Батьківщина” не домовлялися з приводу голосування за відставку Разумкова.

“Для мене було несподіваним таке голосування, чесно кажучи”, – сказав він.

Арахамія припустив, що “Батьківщина” могла піти на такий крок з метою у будування “нормального політичного діалогу” з новим керівництвом Ради.

При цьому Арахамія заперечив припущення, що “Слуга народу” і “Батьківщина” домовляються про утворення коаліції в парламенті.