Арахамія запевнив, що «Слуга народу» та «Батьківщина» не домовляються про утворення коаліції

Про це Арахамія повідомив під час брифінгу.
Як відомо, сьогодні народні депутати відправили у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. За відповідне рішення віддали свої голоси 284 народних депутати, зокрема фракціі “Слуги народу”, “Батьківщини”, “Довіра”, “За майбутнє” і частина “Голосу”.
Сам Разумков заявив, що голосування за відкликання його з посади голови Верховної Ради може свідчити про формування коаліції “Слуги народу” та “Батьківщини”.
Однак Арахамія каже, що “Слуга народу” та “Батьківщина” не домовлялися з приводу голосування за відставку Разумкова.
“Для мене було несподіваним таке голосування, чесно кажучи”, – сказав він.
Арахамія припустив, що “Батьківщина” могла піти на такий крок з метою у будування “нормального політичного діалогу” з новим керівництвом Ради.
При цьому Арахамія заперечив припущення, що “Слуга народу” і “Батьківщина” домовляються про утворення коаліції в парламенті.
“Не те що домовленостей, навіть натяків на розмови такі немає”, – наголосив він.
Нагадаємо, що на посаду нового голови Верховної Ради висунули п’ять кандидатур: Руслана Стефанчука, Ярослава Железняка, Яну Зінкевич, Гео Лероса та Олексія Гончаренка.
Голосування за нового спікера Парламенту відбудеться завтра, 8 жовтня.
Раніше Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.
Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.
- 30 вересня нардепи розпочали збір підписів за відставку голови ВРУ Дмитра Разумкова, ініціатором цього був Давид Арахамія.
- В той же день у Верховній Раді підготували підписні листи за відставку Разумкова після першого звернення Арахамії від фракції. Наразі вони містяться в Апараті ВР.
- На тлі новин про свою відставку Дмитро Разумков розповів про конфлікти з колегами, обіцянки президента щодо одного строку та олігархів.
- 2 жовтня Зеленський назвав відставку Разумкова питанням внутрішньофракційним.