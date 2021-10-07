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Арахамія запевнив, що «Слуга народу» та «Батьківщина» не домовляються про утворення коаліції

Лідер фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія розповів, що був здивований голосуванням "Батьківщини" майже повним складом за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради. Водночас він запевнив, що розмов про коаліцію не було.

Четвер, 7 жовтня 2021, 18:21

Про це Арахамія повідомив під час брифінгу.

Як відомо, сьогодні народні депутати відправили у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. За відповідне рішення віддали свої голоси 284 народних депутати, зокрема фракціі “Слуги народу”, “Батьківщини”, “Довіра”, “За майбутнє” і частина “Голосу”.

Сам Разумков заявив, що голосування за відкликання його з посади голови Верховної Ради може свідчити про формування коаліції “Слуги народу” та “Батьківщини”.

Однак Арахамія каже, що “Слуга народу” та “Батьківщина” не домовлялися з приводу голосування за відставку Разумкова.

“Для мене було несподіваним таке голосування, чесно кажучи”, – сказав він.

Арахамія припустив, що “Батьківщина” могла піти на такий крок з метою у будування “нормального політичного діалогу” з новим керівництвом Ради. 

При цьому Арахамія заперечив припущення, що “Слуга народу” і “Батьківщина” домовляються про утворення коаліції в парламенті.

“Не те що домовленостей, навіть натяків на розмови такі немає”, – наголосив він.

Нагадаємо, що на посаду нового голови Верховної Ради висунули п’ять кандидатур: Руслана Стефанчука, Ярослава Железняка, Яну Зінкевич, Гео Лероса та Олексія Гончаренка.

Голосування за нового спікера Парламенту відбудеться завтра, 8 жовтня.

Раніше Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.

Теги: Батьківщина, відставка Разумкова, Давид Арахамія, Дмитро Разумков, коаліція, Слуга народу

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