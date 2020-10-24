Про це Арахамія повідомив на своїй Facebook-сторінці.
За словами політика, о 13:25 він приїхав на роботу, але у машині спрацював датчик тиску шин. Арахамія вийшов з авто та оглянув колеса. Під заднім правим колесом глава “Слуги народу” виявив невеликий чорний згорток.
На місце інциденту негайно приїхали поліцейські та бригада вибухотехніків. За попередніми даними, до авто політика прикріпили пристрій стеження.
- В ніч на 11 серпня у Києві згорів автомобіль колишнього очільника Офісу Президента України Андрія Богдана. Він заявив, що розцінює це як погрозу від влади. Інформацію про загоряння авто також підтвердили в ГУ Нацполіції в місті Києві. Загалом вогонь пошкодив три транспортні засоби – Tesla і дві припарковані поруч автівки Mazda і Honda, які належать місцевим мешканцям.
- 28 серпня народному депутатові від “Слуги народу” Гео Леросу підпалили автівку. Також нардеп оприлюднив фото пожежі та відео, на якому видно, як рятівники гасять автівку, яка горить.