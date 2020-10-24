Глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що знайшов на зовнішній частині свого автомобілю невідомий чорний згорток. Пристрій прикріпили під заднім правим колесом.

Про це Арахамія повідомив на своїй Facebook-сторінці.

За словами політика, о 13:25 він приїхав на роботу, але у машині спрацював датчик тиску шин. Арахамія вийшов з авто та оглянув колеса. Під заднім правим колесом глава “Слуги народу” виявив невеликий чорний згорток.

На місце інциденту негайно приїхали поліцейські та бригада вибухотехніків. За попередніми даними, до авто політика прикріпили пристрій стеження.