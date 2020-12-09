Матч Ліги чемпіонів "Парі Сен-Жермен" (ПСЖ) проти "Істанбул Башакшехір" відновиться у середу після того, як у вівторок його зупинили через расистські висловлювання резервного арбітра.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Матч, який проходив у Парижі, зупинили на 14-й хвилині після того, як помічник тренера “Істанбул Башакшехір” і колишній гравець збірної Камеруну П’єр Вебо отримав червону картку від головного арбітра зустрічі Овідіу Хацегана. При цьому резервний арбітр зустрічі Себастьян Колтеск, як стверджує турецький клуб, використовував щодо Вебо расистські терміни.

Так, на кадрах трансляції було видно, що Вебо голосно питає арбітра, чому той назвав його “чорним хлопцем”.

Нападник турецького клубу Демба Ба також запитав арбітра, чому він використовував слово “чорний” по відношенню до чорношкірого представника команди. “Чому, коли ви згадуєте чорношкірого хлопця, ви говорите “цей чорний хлопець?”- запитав футболіст.

Фото: Reuters, EPA

Через тривалу суперечку не було зрозуміло, чи продовжиться матч. Згодом було вирішено перенести гру.

Вона відновиться в середу з 14-ї хвилини. Початок матчу – 19:55 за Києвом.

Суддею матчу буде призначений голландець Денні Маккелі. Маріо Дікс і Марчін Бонек з Польщі будуть помічниками судді, а ще один поляк, Бартош Франківські, призначений четвертим суддею.

В УЄФА вже виступили із заявою щодо інциденту: “УЄФА відомо про інцидент під час сьогоднішнього матчу Ліги чемпіонів між “Парі Сен-Жермен” і “Істанбул Башакшехір”, і він проведе ретельне розслідування. Расизму і дискримінації у всіх її формах немає місця у футболі”.

Зі схожою заявою виступив і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

“Ми беззастережно проти расизму і дискримінації в спорті і в усіх сферах життя”, – написав він.

Нападаючий ПСЖ Кіліан Мбаппе пізніше написав у Twitter: “Скажи ні расизму. Webo, ми з тобою”.