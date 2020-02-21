Арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України проти Росії щодо порушень в Азовському морі та Керченській протоці.

Про це повідомив в Twitter міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

“Справа по морському праву рухається далі! Арбітражний трибунал в Гаазі підтвердив свою юрисдикцію розглядати позов України в частині Азовського моря і Керченської протоки, а також викрадення наших природних ресурсів”, — повідомив він.

За його словами, позову стосується “в першу чергу незаконного будівництва Росією моста через Керченську протоку і незаконної зупинки суден, що прямують в українські порти Маріуполь і Бердянськ”.

Ексзаступниця міністра закордонних справ, агент України у справі проти РФ в Міжнародному суді ООН Олена Зеркаль повідомила, що мова йде про справу, що стосується порушення Росією як мінімум 14 конвенцій.

“Росії знову не вдалося уникнути розгляду справи по суті та відповідальності. Арбітражний трибунал виніс рішення і справа України рухається вперед як мінімум за 14 різних статей Конвенції ООН з морського права (UNCLOS), які Росія порушила: статті 38, 43, 44, 92, 123, 192, 194, 198, 199, 204, 205, 206, 279 та 303”, — повідомила вона в Facebook.