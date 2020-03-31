Концертну залу Ahoy у Роттердамі (Нідерланди), яка повинна була приймати пісенний конкурс "Євробачення-2020", вирішили переобладнати для прийому пацієнтів із коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, “Євробачення-2020” скасували через пандемію коронавірусу (вперше за весь час існування заходу).

А в концертному залі Ahoy вирішили влаштувати тимчасовий госпіталь на 680 ліжок. У понеділок, 30 березня, стартували роботи зі встановлення перших 88 із них.

Очікується, що госпіталь у концертному залі почне працювати в середині квітня. Він прийматиме пацієнтів із коронавірусом, а також іншими захворюваннями (які потребують догляду). Для цих цілей монтуються окремі чотиримісні палати, повідомляє суспільний телеканал NOS. Також передбачено місце для лікарів і медсестер.

Це повинно допомогти знизити навантаження на лікарні в Нідерландах, де кількість заражень COVID-19 швидко зросла з моменту повідомлення про перший випадок 27 лютого.

Згідно з останніми даними, кількість хворих у країні перевищила 12 тисяч 600 осіб. З них 1040 померли.

Концертна зала Ahoy раніше зазвичай використовувалася для великих концертів, торгових ярмарків і міжнародних спортивних заходів.