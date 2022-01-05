Про це повідомляють #Букви.
39-річний Євген Лавренчук летів у Львів на вечір пам’яті свого вчителя, відомого театрального режисера Романа Віктюка, який був запланований на 17 грудня.
15 грудня він вилетів із Тель-Авіву у Львів із пересадкою в Неаполі. На 17 грудня мав квиток в Україну, але його затримали за запитом російської сторони. Відтоді Лавренчук перебуває у слідчому ізоляторі в Неаполі.
Євген Лавренчук є одним із наймолодших режисерів у світі, він дебютував як режисер у 16 років. У свої 39 років поставив більш як 30 вистав. Він викладає акторське театральне мистецтво та режисуру в Україні, Польщі, Німеччині, Литві та Ізраїлі.
У 2010 році у Варшаві він заснував міжнародний фонд Євгена Лавренчука, у 2013 році був нагороджений урядовою відзнакою Польщі “За заслуги для польської культури”.
У 2016 році – відзнакою міністерства культури Ізраїлю “Видатний діяч культури Держави Ізраїль”.
Мати режисера Ірина Лавренчук у коментарі “Радіо Свобода” розповідала, що син жив у Росії і йому пропонували російське громадянство, проте він відмовився і ” постійно висловлював свою громадянську позицію” стосовно Криму, дій Росії в Україні і тому вона вважає, що причиною переслідування є саме політичні погляди сина.
“І як тільки почалися військові дії, він залишив Москву. Але ще лишаючись там, стикався із протидією, йому постійно вставляли палиці у колеса, скасовували гастролі театру, розкручували якісь справи по пропаганді гомосексуалізму, доводили, що в Україні є якісь справи проти нього. Але це все не справдилося і всі ті спроби зійшли нанівець”, – розповіла вона.
Російські засоби масової інформації повідомляють про те, що Євген Лавренчук був заочно арештований судом у Москві за звинуваченнями у шахрайстві у великих розмірах.
Рішення про заочний арешт Таганський районний суд Москви ухвалив ще у липні 2020 року, проте подробиці звинувачень не відомі.
У Facebook створили групу Free Eugene Lavrenchuk, учасники якої називають кримінальну справу проти Лавренчука політичним переслідуванням та закликають не допустити його екстрадиції до РФ.
Український омбудсман Людмила Денісова у невідкладному порядку звернулася до прокурора міста Неаполя, омбудсменів регіону Кампанія та муніципалітету Неаполя з проханням перевірити законність та обґрунтованість затримання. Також омбудсманка просить вжити відповідних заходів для захисту діяча та недопущення екстрадиції до РФ.
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