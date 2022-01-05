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39-річний Євген Лавренчук летів у Львів на вечір пам’яті свого вчителя, відомого театрального режисера Романа Віктюка, який був запланований на 17 грудня.

15 грудня він вилетів із Тель-Авіву у Львів із пересадкою в Неаполі. На 17 грудня мав квиток в Україну, але його затримали за запитом російської сторони. Відтоді Лавренчук перебуває у слідчому ізоляторі в Неаполі.

Євген Лавренчук є одним із наймолодших режисерів у світі, він дебютував як режисер у 16 років. У свої 39 років поставив більш як 30 вистав. Він викладає акторське театральне мистецтво та режисуру в Україні, Польщі, Німеччині, Литві та Ізраїлі.