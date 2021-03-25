Представник української делегації в ТКГ і радник керівника Офісу президента Олексій Арестович визнав, що Сергій Стерненко та Андрій Антоненко є політв'язнями, та заявив, що активісти провокують насильство щодо себе.

Таку заяву Арестович зробив в етері “Право на владу” на “1+1”.

Під час етеру йшла дискусія довкола причин суботніх протестів на підтримку політв’язнів. Арестович зазначив, що сьогодні судова система втратила довіру, але рішуче засудив ту форму протестів, що було обрано активістами 20 березня.

Натомість активіст Роман Сініцин зауважив, що влада суперечить собі і пропонує: “Хочете справедливості для Стерненка — йдіть в суди, які недієздатні”.

Своєю чергою Арестович відповів, що потрібно шукати вихід, і влада шукає. Він визнав, що фігуранти “справи Шеремета” та Сергій Стерненко є політичними в’язнями, та зазначив, що Офіс президента наполягає на тому, що цих політв’язнів “вистачить”.

“Ми шукаємо вихід. І вихід полягає у тому, що неможна збільшувати кількість людей, ув’язнених за політичними причинами або з політичним вмотивуванням. Вистачить Ріфа (Андрія Антоненка — ред.), і вистачить Стерненка і так далі, Дугарь вистачить Яни, Кузьменко Юлії“, — заявив Арестович.

Продовжуючи, радник голови ОПУ заявив, що активісти самі провокують насильство щодо них.

“Але, зачекайте, коли нам атакують нашу будівлю… Ті, хто атакують, не залишають державі іншого виходу, крім як включати насильство на насильство. Якщо вона не буде так вчиняти, вона не буде державою”, — сказав він.

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов ;

; представник ГО “Гонор” Олексій Білковський ;

; ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента.

24 березня Печерський райсуд обрав запобіжний захід активісту, лідеру ГО “Невідомий патріот” Євгену Строканю. Його відправили під домашній арешт.

За словами Строканя, поліціянти вистежили його для вручення підозри, коли він рухався від Печерського суду, де відбувалася акція на підтримку іншого фігуранта справи щодо акції під ОПУ — Влада Сорда.

Влада Сорда теж відправили під домашній арешт.