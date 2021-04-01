Під час дискусії з депутатом від “ЄС” Олексієм Гончаренком Арестович заявив: “Я перехворів на тяжку хворобу “порохоботства”, ідеологічною позицією, якою продовжує хворіти шановний Олексій [Гончаренко] і його колеги. Це важка хвороба, гірша за COVID”.

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Зауважимо, раніше, коли Арестович назвав “дятлами” і “щурами” тих, хто критикував висловлювання президента Володимира Зеленського про НАТО, йому нагадували його власні слова про президента.

“Він артист, і не хоче приймати рішення по війні. Це так засмучує тонку психіку: гинуть люди в результаті твоїх рішень, це так неприємно. […] Він виходить зі світу уявлень звичайного криворізького ватника з його кругозором”, — писав Арестович 7 серпня 2019 року.

Також Арестович називав Зеленського “лялькою олігархів” (31 березня 2020 року) та зазначав, що він “сідло на корові” (15 жовтня 2019 року).

Риторика Арестовича зазначала значних змін після того, як він спершу був призначений радником української делегації в ТКГ щодо Донбасу, а потім позаштатним радником Андрія Єрмака.

В березні вже 2021 року Арестович у соцмережах погрожував громадянам, що його критикують, називаючи їх “порохоскотом”.