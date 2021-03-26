Арестович порівняв суботню акцію під Офісом Зеленського з Афганістаном 

Представник української делегації в ТКГ і радник керівника Офісу президента Олексій Арестович порівняв акцію під Офісом президента з ситуацією в Афганістані.

Таку заяву Арестович зробив в етері шоу “Свобода слова” з Савіком Шустером.

“Мене вразив і вражає вік учасників цього протесту. Савік, ви ж знаєте, як це було в Афганістані і так далі. Є бійці, тестостерон, плюс великі дядьки за спиною, набір нескладних ідей і поїхали”, — заявив він.

Також радник очільника ОПУ застеріг, що майбутні акції протесту можуть бути агресивнішими. Розмірковуючи про це, він пригадав про теракт, що стався у 2015 році під час акції протесту після ухвалення законопроєкту про децентралізацію влади.

“31 серпня 2015 року за Верховною Радою гине 4 особи, і понад 100 поранені. Одну гранату кинули в натовп під час такої ж приблизно акції. Це робиться досить просто в країні, де багато незаконної зброї. Наступна акція може отримати такий варіант. Ми хочемо отримувати зведення загиблих у центрі Києва, крім фронту?”, — сказав Арестович.

25 березня Арестович визнав, що Сергій Стерненко та Андрій Антоненко є політв’язнями і цих осіб “досить”.