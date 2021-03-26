Арестович порівняв суботню акцію під Офісом Зеленського з Афганістаном 

Таку заяву Арестович зробив в етері шоу “Свобода слова” з Савіком Шустером.
“Мене вразив і вражає вік учасників цього протесту. Савік, ви ж знаєте, як це було в Афганістані і так далі. Є бійці, тестостерон, плюс великі дядьки за спиною, набір нескладних ідей і поїхали”, — заявив він.
Також радник очільника ОПУ застеріг, що майбутні акції протесту можуть бути агресивнішими. Розмірковуючи про це, він пригадав про теракт, що стався у 2015 році під час акції протесту після ухвалення законопроєкту про децентралізацію влади.
“31 серпня 2015 року за Верховною Радою гине 4 особи, і понад 100 поранені. Одну гранату кинули в натовп під час такої ж приблизно акції. Це робиться досить просто в країні, де багато незаконної зброї. Наступна акція може отримати такий варіант. Ми хочемо отримувати зведення загиблих у центрі Києва, крім фронту?”, — сказав Арестович.
25 березня Арестович визнав, що Сергій Стерненко та Андрій Антоненко є політв’язнями і цих осіб “досить”.
Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо
20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.
21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:
- лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов;
- представник ГО “Гонор” Олексій Білковський;
- ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);
- ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;
- Гаджимурадов Давид.
24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента.
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24 березня Печерський райсуд обрав запобіжний захід активісту, лідеру ГО “Невідомий патріот” Євгену Строканю. Його відправили під домашній арешт.
За словами Строканя, поліціянти вистежили його для вручення підозри, коли він рухався від Печерського суду, де відбувалася акція на підтримку іншого фігуранта справи щодо акції під ОПУ — Влада Сорда.
Влада Сорда теж відправили під домашній арешт.
- В середу, 24 березня, через неявку судді в Печерському райсуді не відбулося засідання щодо обрання запобіжного заходу лідеру руху “Гонор” Сергію Філімонову.