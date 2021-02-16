Співголова фракції "Евросолідарності" Ірина Геращенко заявила, що була шокована участю голови тристоронньої контактної групи Леоніда Кравчука в ефірі російського пропагандистського каналу "Росія 1". Там у прямому ефірі Кравчук вів дискусію з терористом "ДНР" Денисом Пушиліним.

Про це розповідають #Букви з посиланням на прямий ефір програми “Свобода слова” на ICTV.

За її словами, такою дискусією Леонід Кравчук “фактично легітимізує всіх цих Пушиліних”.

У відповідь на ці слова спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович сказав, що не бачить у цьому нічого поганого. Крім того, він виправдовує Кравчука, що, нібито він не знав, що до ефіру доєднають Пушиліна.

“Він не просто голова ТКГ, він є першим президентом незалежної України. Йому не потрібно нагадувати, як захищати інтереси України…Він використовує різні можливості донести до російської цільової аудиторії нашу точку зору. Чи винний він в тому, що одночасно з ним включають якогось там Пушиліна? Його ж не попереждають про це”, – сказав Арестович.

На зауваження ведучого, що Леонід Кравчук в такому разі міг би просто відмовитися говорити з терористом, Арестович відповів, що “міг відмовитися, а міг і доводити свою правоту”.

Ведучий перепитав Арестовича: “Ви вірите, що в ефірі російського телеканалу, переговорюючись з терористом, можна довести йому свою правоту?”

“Я доводив, ще у 2014 року”, – відповів Арестович.

На відео з 4-ї по 17-ту хв.

Варто зазначити, що Леонід Кравчук вже не вперше з’являється у прямих ефірах російських пропагандистських каналів. У грудні 2020 року він був у прямому включенні на “Росія 24”. У липні 2020 року Леонід Кравчук дав інтерв’ю пропагандистці Скабєєвій. А в січні 2020 року Кравчук у програмі “60 минут” на телеканалі “Росія 1” розказав, що Сталін та Гітлер зустрічалися у Львові.