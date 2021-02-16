Про це розповідають #Букви з посиланням на прямий ефір програми “Свобода слова” на ICTV.
За її словами, такою дискусією Леонід Кравчук “фактично легітимізує всіх цих Пушиліних”.
У відповідь на ці слова спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович сказав, що не бачить у цьому нічого поганого. Крім того, він виправдовує Кравчука, що, нібито він не знав, що до ефіру доєднають Пушиліна.
“Він не просто голова ТКГ, він є першим президентом незалежної України. Йому не потрібно нагадувати, як захищати інтереси України…Він використовує різні можливості донести до російської цільової аудиторії нашу точку зору. Чи винний він в тому, що одночасно з ним включають якогось там Пушиліна? Його ж не попереждають про це”, – сказав Арестович.
На зауваження ведучого, що Леонід Кравчук в такому разі міг би просто відмовитися говорити з терористом, Арестович відповів, що “міг відмовитися, а міг і доводити свою правоту”.
Ведучий перепитав Арестовича: “Ви вірите, що в ефірі російського телеканалу, переговорюючись з терористом, можна довести йому свою правоту?”
“Я доводив, ще у 2014 року”, – відповів Арестович.
На відео з 4-ї по 17-ту хв.
Варто зазначити, що Леонід Кравчук вже не вперше з’являється у прямих ефірах російських пропагандистських каналів. У грудні 2020 року він був у прямому включенні на “Росія 24”. У липні 2020 року Леонід Кравчук дав інтерв’ю пропагандистці Скабєєвій. А в січні 2020 року Кравчук у програмі “60 минут” на телеканалі “Росія 1” розказав, що Сталін та Гітлер зустрічалися у Львові.
- Раніше радник з інформаційної політики української делегації у ТКГ щодо Донбасу Олексій Арестович вважає, що немає підстав говорити про зрив режиму припинення вогню на фронті.
- Радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович назвав “дятлами” і “щурами” тих, хто критикував висловлювання президента Володимира Зеленського про НАТО в недавньому інтерв’ю програмі Axios каналу HBO. Йому нагадали його власні слова, де він називає президента ватником.