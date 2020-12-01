Також в Офісі проінформували, що Єрмак вже представив Арестовича на зустрічі з керівниками профільних відомств.

Завданням Арестовича буде протидія фейкам та дезінформації та створення єдиної стратегії комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони.