Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.
“Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак призначив спікера делегації України у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони”, — йдеться в повідомленні.
Також в Офісі проінформували, що Єрмак вже представив Арестовича на зустрічі з керівниками профільних відомств.
Завданням Арестовича буде протидія фейкам та дезінформації та створення єдиної стратегії комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони.