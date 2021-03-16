Як повідомлялося, Арестович написав допис про засідання ТКГ і про те, як делегація “утримує терориста розмовами, поки спецназ підбирається, щоб заспокоїти його надовго”. У коментарях користувач, на ім’я Віктор Іванов попросив написати те саме українською, утім отримав відповідь: “Пішов на х*й. Так зрозуміліше?”.

Після цього соцмережами почали поширюватися заклики звільнити Арестовича з займаних посад. Арестович відповів на ці заклики, вилаявшись на їхніх авторів, назвавши їх безграмотними лицемірами. Крім цього, він пообіцяв і надалі “вказувати на лицемірство доступною мовою”.

Коментуючи саме листування з Віктором Івановим, Арестович натякнув, що дозволив собі таку поведінку, бо це — бот.

“Ви ж прекрасно розумієте, що послав я бота, підписаного “Василь Іванов” (Віктор Іванов — ред.), який прийшов на сторінку “Олексія Арестовича”, зрозумілою йому мовою. І не за українську мову, яку я ціную і з задоволенням нею користуюся. А за лицемірство”, — заявив радник очільника ОПУ.

Утім, аналіз сторінки Іванова свідчить про те, що він — ніякий не бот, а жива людина, яка активно стежить за соціальною та політичною обстановкою в країні, коментує її, жартує тощо. Через пошуковик можна легко знайти навіть місце роботи Іванова — він є адвокатом з понад 25-річним стажем.

Іванов відповів на заяви Арестовича. Він обурений та називає радника брехуном. Чоловік переконаний, що у випадку, якби йшлося про спілкування з ботом, реакція Арестовича була б іншою.

“Соромно, що Україну представляє брехун”, — резюмував Іванов.

Крім того, попри заяви про лицемірних та ботів, Арестович лаявся і на інших людей зі справжніми профілями. До прикладу, на громадського діяча, юриста та політичного експерта, кандидата в нардепи на виборах 2019 року Андрія Смолія. Йому на зауваження з приводу мови Арестович у звичній манері відповів: