Про це повідомляють #Букви.
Як повідомлялося, Арестович написав допис про засідання ТКГ і про те, як делегація “утримує терориста розмовами, поки спецназ підбирається, щоб заспокоїти його надовго”. У коментарях користувач, на ім’я Віктор Іванов попросив написати те саме українською, утім отримав відповідь: “Пішов на х*й. Так зрозуміліше?”.
Після цього соцмережами почали поширюватися заклики звільнити Арестовича з займаних посад. Арестович відповів на ці заклики, вилаявшись на їхніх авторів, назвавши їх безграмотними лицемірами. Крім цього, він пообіцяв і надалі “вказувати на лицемірство доступною мовою”.
Коментуючи саме листування з Віктором Івановим, Арестович натякнув, що дозволив собі таку поведінку, бо це — бот.
“Ви ж прекрасно розумієте, що послав я бота, підписаного “Василь Іванов” (Віктор Іванов — ред.), який прийшов на сторінку “Олексія Арестовича”, зрозумілою йому мовою. І не за українську мову, яку я ціную і з задоволенням нею користуюся. А за лицемірство”, — заявив радник очільника ОПУ.
Утім, аналіз сторінки Іванова свідчить про те, що він — ніякий не бот, а жива людина, яка активно стежить за соціальною та політичною обстановкою в країні, коментує її, жартує тощо. Через пошуковик можна легко знайти навіть місце роботи Іванова — він є адвокатом з понад 25-річним стажем.
Іванов відповів на заяви Арестовича. Він обурений та називає радника брехуном. Чоловік переконаний, що у випадку, якби йшлося про спілкування з ботом, реакція Арестовича була б іншою.
“Соромно, що Україну представляє брехун”, — резюмував Іванов.
Крім того, попри заяви про лицемірних та ботів, Арестович лаявся і на інших людей зі справжніми профілями. До прикладу, на громадського діяча, юриста та політичного експерта, кандидата в нардепи на виборах 2019 року Андрія Смолія. Йому на зауваження з приводу мови Арестович у звичній манері відповів:
“О, тут акаунт підписаний українською. Тому відповідаю толерантно: пішов на х**”.
Нагадаємо, український блогер, актор та військовий експерт Олексій Арестович був призначений радником української делегації в ТКГ щодо Донбасу з інформаційної політики у жовтні. 1 грудня стало відомо, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак призначив його своїм позаштатним радником.
Перебуваючи на посадах Арестович неодноразово осоромився. Зокрема, Арестович оприлюднив версію окупантів про загибель українського військовослужбовця на Донбасі.
Також Арестович назвав “дятлами” і “щурами” тих, хто критикував висловлювання президента Володимира Зеленського про НАТО. Йому нагадали його власні слова, де він називає президента ватником.
Крім цього, Арестович заявив, що військові на фронті люблять плакати та скаржитися.
Також Арестович в прямому етері зробив недоречну заяву про “жіночу общагу ПТУ”, коментуючи дії політичних опонентів президента.
- Днями Арестович у соцмережах погрожував громадянам, що його критикують, називаючи їх “порохоскотом”.