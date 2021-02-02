Радник з інформаційної політики української делегації у ТКГ щодо Донбасу Олексій Арестович вважає, що немає підстав говорити про зрив режиму припинення вогню на фронті.

Про це він заявив у ефірі радіо Донбас.Реалії.

За словами Арестовича, можна говорити тільки про порушення режиму припинення вогню, а не про його зрив.

“Бувають дні, коли не стріляють взагалі жодного разу. Бувають дні, коли стріляють, ранять і вбивають наших бійців. Для того, щоб заявити, що режим припинення вогню зірвано, потрібно, мені здається, щоб сторони повернулися до ведення бойових дій на не менш ніж два тижні”, – зазначив радник голови ОП.

Тоді б, на думку Арестовича, можна було констатувати, що всі міжнародні механізми з повернення до дотримання режиму не подіяли.

“Ось тоді лідери нормандської четвірки констатують, що режим зірвано. А зараз ми можемо говорити про порушення режиму в більшій чи меншій мірі”, – сказав радник.