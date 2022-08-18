Арестович не погоджується з позицією Зеленського щодо заборони віз ЄС для росіян – WP

Поки в Європейському Союзі розпалюються дискусії про можливу заборону на туристичні візи для громадян РФ — захід, який публічно підтримав президент Володимир Зеленський, — в Україні не всі підтримують таку позицію. Зокрема, йдеться про радника глави Офісу президента Олексія Арестовича.

Про це мовиться у матеріалі газети The Washington Post.

Зеленський в ексклюзивному інтерв’ю WP на початку серпня пояснив, що спосіб зупинити РФ від анексії території України полягає в тому, щоб західні країни оголосили, що у відповідь заборонять усім громадянам відвідувати Європу.

Лідери України натякали, що прості росіяни — навіть ті, хто живе за межами РФ — поділяють колективну відповідальність за війну та втрату української землі.

“Незалежно від того, який росіянин … змушуйте їх їхати до Росії”, – закликав Зеленський The Post.

Проте ця точка зору — як і інші аспекти широкомасштабного інтерв’ю — виявилася суперечливою не лише за межами України, зокрема й серед союзників Зеленського.

Так, радник голови ОП Зеленського Олексій Арестович заявив, що не погоджується з ідеєю повної заборони для всіх росіян і білорусів.

“Я все ще не прихильник колективної відповідальності, а індивідуальної”, — наголосив Арестович The Post.

Він зауважив, що буде “більш вибірковим” у виборі заявників, яким не слід видавати візи, наводячи приклад тих, хто відкрито підтримує президента РФ Володимира Путіна.

Арестович визнав, що було б “технічно дуже складно” визначити, “чи хтось підтримує, чи не підтримує Путіна” — і припустив, що це могло підштовхнути адміністрацію Зеленського до рішення “простіше заборонити всіх”, хоча він не брав участі в цих дискусіях.

У вівторок Арестович розкритикував українців, які воліють протистояти всім росіянам замість того, щоб перетягувати їх на бік Києва.

“Легше всіх ненавидіти і відмовляти. Це десятки і сотні тисяч [росіян і білорусів], які могли б стати на нашу сторону — принаймні через внутрішні розбіжності, — але тепер вони не стануть”, – написав Арестович у великому пості в соцмережах.

Однак він пояснив The Post, що його заяви не були пов’язані з пропозиціями щодо заборони видачі віз. Натомість за його словами, вони були спрямовані на українців, які хотіли створити “культуру скасування” для росіян і білорусів.

Попри те, що війна в Україні наближається до шестимісячної межі, немає повної заборони на поїздки для російських громадян, як та, яку пропонує Зеленський. Російським авіакомпаніям заборонили літати над більшою частиною Європи та Північної Америки, що ускладнило росіянам подорожі за кордон. Але громадяни РФ все ще можуть вільно подавати документи на отримання візи, наприклад, для відвідування Сполучених Штатів.

Проте минулими днями деякі європейські країни пішли на введення обмежень на видачу віз росіянам.

За даними Reuters, Фінляндія оголосила, що скоротить кількість заявників на туристичну візу до 500. Влада Латвії обговорює захід щодо припинення видачі посвідок на тимчасове проживання росіянам і білорусам.

А Естонія заявила, що анулює більшість раніше виданих віз для громадян РФ. Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас у Twitter закликала інші європейські країни “припинити видавати туристичні візи росіянам”.

Чеська Республіка, яка головує в Європейському Союзі, заявила, що планує запросити обговорення загальноєвропейської заборони на візи для російських туристів на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ європейських країн 31 серпня. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі висловив підтримку заборони.

“Громадяни цих країн мають усвідомити, що така войовнича політика має наслідки”, – додав він.

У своєму нічному зверненні в неділю Зеленський відзначив зростання закликів до візової заборони. Він зазначив, що дискусія про візові обмеження в Європі для власників російських паспортів розширюється з кожним днем. До нього приєднуються нові держави і нові політики.

У відповідь на зростаючі дебати про заборону на візи в Європі минулими тижнями різко зросла кількість заявок від росіян на короткострокові шенгенські візи, які зазвичай дозволяють вільно подорожувати 26 країнами Шенгенської зони, повідомили росЗМІ, посилаючись на місцевих турагентів.