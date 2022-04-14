Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович підтвердив, що частина 36-ої окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ ім. контрадмірала М. Білинського потрапила у російський полон, після спроби прориву з оточеного Маріуполя.

Про це Арестович розповів в інтерв’ю Марку Фейгіну.

Арестович підтвердив, що не вся 36-та бригада морпіхів з’єдналась з бійцями полку “Азов”, які також обороняють Маріуполь. Частина морпіхів вирішила піти на прорив з оточеного росіянами міста, проте під час цього прориву потрапила у полон.

Водночас Олексій Арестович заперечив заяву міноборони РФ, яке оголосило, що у полоні опинились тисяча українських морпіхів. За його словами, реальна кількість полонених “набагато-набагато менша”.

“Частина пішла на з’єднання з “Азовом”, а частина пішла на прорив в інше місце, тому що вони були роз’єднані між собою і приймали рішення, виходячи з обстановки. І ось та, що пішла на прорив, потрапила під артилерійський та авіаційний удар, втратила багато людей, частина з яких під час бою потрапила в полон”, – наголосив радник глави ОПУ.

Загалом же, додав Арестович, операція прориву була успішною, українські захисники вже перегрупувались та готові надалі виконувати бойові завдання.