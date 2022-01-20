Також Арестовичу “інкримінують” дискредитацію органів державної влади.

У “Миротворці” також упевнені, що Арестовича добре знають російські пропагандисти. Зокрема, у їх колах він отримав прізвисько “Карамелька”.

Довідка. З 1999 по 2005 рік Олексій Арестович працював у Головному управлінні розвідки, яке тоді очолював нинішній голова партії “Сила і Честь” Ігор Смешко. Після цього вивчав психологію й теологію, працював актором театру й кіно. Має звання майора запасу.

Після 2014 року Арестович став коментувати в українських ЗМІ військові теми, зокрема війну на Донбасі, а також писати про них на своїй сторінці у Facebook та в медіа. Паралельно він проводив семінари із психології.

Олексія Арестовича 28 жовтня 2020 року призначили радником з інформаційної політики та офіційним речником української делегації у ТКГ щодо Донбасу. 1 грудня 2020 року Арестович отримав посаду позаштатного радника Андрія Єрмака. Його завданням голова ОП називав “давати вичерпну відповідь для протидії розповсюдження дезінформації чи образ”.