Відповідна інформація з’явилась на сайті організації.
“Професійний провокатор. Свідома участь у заходах, що підривають обороноздатність України шляхом деморалізації збройних сил України. Дискредитація Державних органів влади та управління”, –йдеться у повідомленні.
Також Арестовичу “інкримінують” дискредитацію органів державної влади.
У “Миротворці” також упевнені, що Арестовича добре знають російські пропагандисти. Зокрема, у їх колах він отримав прізвисько “Карамелька”.
Довідка. З 1999 по 2005 рік Олексій Арестович працював у Головному управлінні розвідки, яке тоді очолював нинішній голова партії “Сила і Честь” Ігор Смешко. Після цього вивчав психологію й теологію, працював актором театру й кіно. Має звання майора запасу.
Після 2014 року Арестович став коментувати в українських ЗМІ військові теми, зокрема війну на Донбасі, а також писати про них на своїй сторінці у Facebook та в медіа. Паралельно він проводив семінари із психології.
Олексія Арестовича 28 жовтня 2020 року призначили радником з інформаційної політики та офіційним речником української делегації у ТКГ щодо Донбасу. 1 грудня 2020 року Арестович отримав посаду позаштатного радника Андрія Єрмака. Його завданням голова ОП називав “давати вичерпну відповідь для протидії розповсюдження дезінформації чи образ”.
- Нагадаємо, Олексій Арестович звільнився з посади спікера української делегації у тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі та з посади позаштатного радника глави Офісу президента Андрія Єрмака.
- Нагадаємо, речника української делегації в ТКГ останнім часом стало багато не лише в українській політиці, але й у медіа. Спочатку Олексій Арестович заявив, що якщо проросійські настрої в Європі та на Заході будуть посилюватися, то Україна переорієнтує свої інтереси на Схід.
- Пізніше, Арестович грубо прокоментував статтю видання The Guardian про тренування українських курсанток на підборах. У британській газеті зазначили, що вибір взуття на підборах “викликав потік критики в соціальних мережах та призвів до звинувачень у сексуалізації жінок-солдатів”. На що Арестович зазначив, що курсантки особисто висловили бажання йти на параді в парадній формі, яка автоматично передбачає підбори та порадив “звернути “Гардіан” і запхати якомога далі”.
- Окрім цього, радника Єрмака звинуватили у расистських висловлюваннях. Коментуючи можливий наплив біженців з Афганістану до України, він вдався до недоречних порівнянь та расистських висловлювань. Арестович зробив спробу пояснити, що біженці не несуть загрози, але використав для цього слова “дикі моджахеди з кинджалами в зубах”. Пізніше він спробував виправдатися, проте, так і не зрозумів, чому його висловлювання спричинили суспільний резонанс.
- Після цього, у вересні 2021 року спікер української делегації в ТКГ заявив, що Україна має право називатися Руссю, на відміну від Росії. Тому він пропонує перейменувати державу на “Русь-Україну”.