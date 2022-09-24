Про це він заявив під час етеру з російським юристом та блогером Марком Фейгіним на YouTube.

Арестович заявив, що росіян мобілізуватимуть у три хвилі, остання нібито закінчиться в грудні. Він вважає, що мобілізують близько 1 мільйон росіян. На що Фейгін запитав, чи є Україні протиставити РФ в плані особового складу.

“Проблема в тому, що ми маємо бути рівномірно сильними. У нас внутрішня лінія фронту 1 390 км, плюс ще зовнішня майже 4 тисяч кілометрів, враховуючи морські кордони. Все це треба захищати. Тому ми ведемо оборону найневигіднішим способом: ми повинні бути рівномірно сильними скрізь. На жаль. Але це означає, що якщо буде не вистачати — і ми мобілізуємося”, — відповів Арестович.

Він зазначив, що мова про громадян, яких потенційно можуть призвати, союзники за потреби можуть збільшити оборонну допомогу, аби забезпечити цих мобілізованих: “Ми все-таки 40-мільйонна країна, мільйон ми покличемо, якщо що. Та й Захід допоможе. Якщо нам не вистачатиме, ми мобілізуємося ще раз”, — зазначив Арестович.

Також він припустив, що можуть бути мобілізовані студенти: “Якщо в Росії мобілізують мільйон, народ, про який виїзд ви говорите? Нам можуть знадобитися всі. Ви взагалі хочете, щоб Україна вціліла, чи хочете розв’язувати особисті проблеми з навчанням у Сорбонні чи Оксфорді? Це вже все: вставай, війна народна йде.

За словами радника, поки студентів “не чіпають, вони не йдуть в армію”, втім цілком може виявитися таке, що підуть всі або дуже багато, бо йдеться про фізичне виживання нації.