Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що нібито російську ракету Х-22, яка влучила в багатоповерхівку в Дніпрі, "збили сили української протиповітряної оборони". На його слова відреагували у Повітряних Силах, наголосивши, що Україна не має чим збивати такі ракети. Філологиня та перекладачка Оксана Байло нагадала, що це далеко не перші слова Арестовича, що перегукуються з російською пропагандою.

Про це Оксана Байло написала у Facebook.

Арєстовіч — чорт. Коли я написала це вперше, десь півроку тому, від мене видалилося приблизно 100 людей. Пишу про це знову і наполягаю, бо це опудало ще піде в президенти і ми всі прозріємо з того, який відсоток українців може за нього проголосувати.

Розібрала його тези з останнього інтерв’ю буквально на атоми — нижче: теза Арєстовіча (мова оригінала збережена), в дужках — мій розбір тези. Це інтрев’ю, де він відверто каже прямим текстом про “ущємлєніє” русскоязичних в Україні, про “ідіотський” мовний закон, про “регіональну ідентичність” тощо. Інтерв’ю, в якому він просто максимально розкрився як українофоб з гебешною риторикою та відвертими кремлівськими наративами.

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— Ми взагалі не працювали з нашою ідентифікацією.

Хто такий італієць, ми знаємо, хто такий американець, ми знаємо, хто такий француз, ми знаємо, а хто такий українець?

(Нагадаю, Зеленський з цього почав, коли став президентом: “Хто ми?”, питав він у новорічному зверненні, і тільки після повномасштабного наступу відповів, нарешті, сам на питання, на яке переважна більшість українців відповіла ще у 1991 році, проголосувавши на референдумі за незалежність України, і закріпивши відповідь на це питання трьома Майданами.)

— Ідеологію, яка була близька до мешканців трьох західних областей України, намагалися нав’язати Донецьку, Луганську, Криму.

(Дистильована російська пропаганда, якою росія розколювала зсередини українське суспільство останні 30 років, щоб потім зайти на танках “захищати” Крим і східні регіони України від “західної України”, що вони і зробили, починаючи з 2014 року.)

— Шо такоє “хорошиє русскіє”? Це термін пропагандистський, лобочної пропаганди, яку вигадали не дуже далекі люди, які ніколи не думають про державні інтереси.

(Термін “хорошиє русскіє” набув широкого вжитку одразу після повномасштабного вторгнення, коли російські “ліберали” виявилися не дуже ліберальними, і багато з тих, кому вірили українці до великої війни, виявилися агентами кремля, імперцями, українофобами тощо. Тож визначення “хорошиє русскіє” стало мемом, жартом, і навіть найкоротшим оповіданням з двох слів. Цей термін дуже не подобається русофілам і росіянам, і, як ми тепер знаємо — Арєстовічу.)

— Басілашвілі, Макарєвіч, Ахєджакова ризикнули заради України тим, чим половина українців не ризикнули.

(Звичайне відбілювання росіян та затягування їх в наш інформаційно-культурний простір, ще й роблячи їх кращими за “половину українців”.)

— Всі, хто каже “геть російський вплив”, вони вважають себе слабше і дурніше росіян.

(Недолуга маніпуляція для того, щоб українці думали, що русскій язик, культура тощо в українському просторі — це нормально і жодним чином не впливає на ідентичність українців. Насправді — за допомогою всіх цих елементів впливу росіяни сторіччями знищували українську ідентичність. І справа не в тому, що українське слабше, а в тому, що це потужні інструменти імперії, яким протистояти вкрай важко, і от тільки зараз ми стали це робити, об’єднавшись.)

— Росія по рівню економічних свобод пунктів на 20 вище, ніж Україна. Це актуальний рейтинг.

(В останньому рейтингу 2022, Україна — на 130 місці, росія на 113. Але як взагалі можна порівнювати автократично-тоталітарну росію з демократичною Україною? Це знову маніпуляція від Арєстовіча. Останній такий рейтинг було оприлюднено у лютому 2022, до повномасштабного вторгнення росії і до світової ізоляції росії від демократичного світу. Отже цей рейтинг абсолютно не актуальний.)

— Як ми працюємо з пострадянською ідентичністю, чи з регіональною ідентичністю?

(Немає в Україні ніякої регіональної ідентичності, як і пострадянської, це знову російське ІПСО, яке працює на розкол українського суспільства.)

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— Ми живемо в пострадянському суспільстві, де дуже багато людей зберігає радянську і регіональну ідентифікацію, в тому числі і пов’язану з російською мовою. Ми не маємо засуджувати цих людей. Якщо з людиною мама розмовляла російською, то це його рідна мова. Російськомовні українці розмовляють не на російській мові, а на рідній мові.

(Це знову підігравання російській пропаганді, наче в Україні “прітєсняють” російськомовних. Крім того, рідна мова — це мова роду, і це зараз розуміють багато зросійщених українців, які переходять на українську як рідну — мову роду, навіть попри те, що мама з ними розмовляла російською. А головне: як вони говорять з новими українцями — своїми дітьми, які народилися вже далеко не в пострадянській Україні. Про це Арєстовіч свідомо не говорить, роблячи акцент тільки на зросійщеному поколінні українців, тільки на минулому, а не на майбутньому.)

— Неможна робити ворогами України тих, хто розмовляє російською. Півфронту розмовляє російською мовою.

(Знов підігравання рос.пропаганді і маніпуляція військовими. В Україні ніхто не робить ворогів з російськомовних, в Україні є мовний Закон, який захищає державну мову, і військові, в тому числі, мають його дотримуватись. До речі, теза “вороги країни” — це суто гебешне формулювання.)

— Ізраїльтянам вистачило мізків сказати, що араби — не вороги, а друга мова, фактична, яка повсюди у них використовується — арабська — мова їх ворогів. Тобто вони відділяють арабську владу від арабського населення. А ми не відділяємо, ми кажемо, що всі росіяни погані.

(ІПСО для людей, які не знають історії та не розуміють, що ці порівняння некоректні.)

— Навіщо у нас досі існує цей ідіотський закон, який накладає штрафи за невикористання української мови в побуті, або там, как ето, при наданні послуг…

(Відверта БРЕХНЯ, бо мовний Закон ніяк не зачіпає побут. Арєстовіч спеціально вставляє слово “побут”, а потім каже “при наданні послуг” — це звичайна, примітивна пропагандистьска технологія — видавати брехню за дійсність, переплітаючм її з реальними фактами.)

— Порошенко протягнув це (мова про мовний Закон) с етім своїм балбєсом, как єго…картавий такий… Парубій, да…

(Приниження особистості, вказуючи на його природні вади — чисто мудацька технологія.)

— Надо бить полним далбайобом. Далбайобом государствєнного уровня, щоби приймати такі закони і щоби утримувати їх досі. Коли громадянин або людина знає, що держава буде його наказувати за те, що він спілкується язиком родной матєрі, він ніколи не буде лояльним до цієї держави.

(БРЕХНЯ і МАНІПУЛЯЦІЯ: держава Україна не карає нікого за спілкування російською мовою. Закон про мову передбачає використання мови в обслуговуванні, як це відбувається в будь-якій країні Європи з єдиною державною мовою. Більше того: якщо клієнт спілкується іншою мовою (не українською), облуговувач може перейти на будь-яку мову і це ніким не карається. Всі ці тези Арєстовіча тупо повторюють російське ІПСО про “мовне питання в Україні”.)

— Ми 400 років с росієй в складі однієї держави, ну як ви хочете, щоб 400 років просто за 4 дня перемінілось, просто потому шо так каму-то захотєлось?

(Тобто для нього — 400 років української історії — це “в складі однієї держави”, а не окупація України, затирання української історії та ідентичності, геноцид, лінгвоцид, постійна визвольна боротьба.)

— “Мова окупантів” — це абсолютно ідіотська ідіологема, почувши яку, треба одразу бити люком по голові людину, яка це вимовила.

(Тобто людину, яка виїхала з окупаційного Херсона чи Маріуполя, чи перебувала в Бучі, яку ґвалтували на русском, вбили її родину, зруйнували її будинок, і вона тепер не може чути цей язик, і каже, що це для неї мова окупантів, за порадою Арєстовіча, треба одразу бити люком по голові, коли вона це каже.)

— Ви бачили заголовки на “Fox News”: “Зеленський оголосив війну хритианству”? Це коли СБУ зайшли в Києво-Печерську та інші лаври. “Fox News” — це головний телеканал з величезним охопленням, головний канал республіканців. Отримання цих заголовків на користь Україні?

(Нєт, бл**ь, дядя, не на користь, як і ВСІ заголовки і тези “Fox News” — головної трампівської, проросійської помийки, яку постійно цитують російські пропагандисти, а з ними за компанію — і Арєстовіч. Розраховано на марґіналів, які взагалі не розуміють, що таке “Fox News”, як і ведуча, яка сидить і маше головою на маячню, яку він сцить в очі.)

— Я маю радянський тип мислиння, я вивчив українську, я люблю олів’є з апєльсінамі, але я воюю за Україну, навіщо тоді ви мені лізіте в тарілку і мій телєвізор?

(Хто до тебе лізе, опудало? Мовчи вже.)