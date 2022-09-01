Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив про те, що радник Офісу президента України Олексій Арестович не має достатньої компетенції для того, щоб коментував події, які відбувалися у Києві у перший день повномасштабного вторгнення РФ.

Про це він розповів у інтерв’ю телеведучій Наталії Мосейчук.

Олексій Данілов заявив про те, що Київ був під “максимальним контролем” у перші дні повномаштабного вторгнення російських загарбників на територію України.

Натомість телеведуча Наталія Мосійчук зазначила, що радник Офісу президента України Олексій Арестович посперечався б щодо цього. Адже його коментарі не виглядають так, ніби Київ був під повним контролем, він говорив про те, що були такі дні на початку повномасштабного вторгнення РФ, коли він думав, що вже захоплюють столицю, бо тоді на Банковій точилися бої, і ходили диверсійні групи.

“Арестович це хто? У мене Арестович не працює, я не знаю цю людину, я його бачив 2-3 рази в житті, він може говорити все що завгодно. Але я точно розумію, як воно відбувалося і як воно було”, – наголосив Олексій Данилов.

Також секретар РНБО зазначив, що від 24 лютого з 4:30 ранку він знаходився у центрі Києва і нікуди не виїжджав.

Окрім того, Олексій Данілов розповів, що у перші дні повномасштабної війни Україна залишилася із ворогом віч-на-віч.

“24 лютого я мав доволі довгу розмову із президентом. Я йому сказав, що зараз нам навряд чи хто допоможе. Наше завдання зараз вистояти перший тиждень-півтора. А потім буде допомога”, – розповів Данілов.

Щодо підготовки до широкомасштабного вторгнення Росії, він зауважив, що війну спрогнозувати неможливо.

“Коли кажуть, що до війни можна підготуватися… Ви можете підготуватися до весілля, якихось інших речей… До війни ні. Ви не знаєте, яка буде поведінка людини у цей час. Кожна людина по-різному реагує на ті чи інші речі”, – додав Данілов.