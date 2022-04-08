Колишній очільник Головного управління розвідки Василь Бурба спростував заяву радника голови ОП Олексія Арестовича щодо того, що він поїхав з України.

Про це повідомляє “Українська правда”.

Спочатку Арестович у відповіді на запитання журналіста заявив, що ексголова української розвідки Бурба поїхав з України у свою так звану “штаб-квартиру” в Дубаї, ОАЕ. Втім, сам Бурба цю інформацію спростував, зазначивши у відповідь, що боронить Україну з 24 лютого.

“Зараз у складі окремого зведеного загону виконуючи завдання за призначенням. І ніколи би я не писав про це публічно, якби мене не змусили обставини та брехня “різних радників””, – розповів Василь Бурба.

У підтвердження своїх слів Бурба надав фото та додав, що у його підрозділі, на жаль, є втрати. А саме, 2 загиблих та 4 поранених.