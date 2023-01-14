Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що нібито російську ракету Х-22, яка влучила в багатоповерхівку в Дніпрі, де станом на 0:30 загинуло 12 осіб та понад 60 — постраждало, "збили сили української протиповітряної оборони". На його слова відреагували у Повітряних Силах, наголосивши, що Україна не має чим збивати такі ракети.

Про це йдеться на його вечірній трансляції разом з російським політичним та громадським діячем Марком Фейгіном на його YouTube-каналі.

Під час діалогу з росіянином, Арестович запевнив, що ракету над будівлею, де загинули люди, буцімто збило українське ППО.

На його сторінці у Facebook користувачі одразу відреагували на таку тезу й запитали навіщо він ділиться такою, ймовірно, “правдивою інформацією”. У відповідь на це Арестович відповів стисло: “помолюсь за вас”.

На такі слова відреагував голова Дніпра Борис Філатов, зазначивши, що СБУ та контррозвідка мають відреагувати на слова Арестовича.

“Я з першого дня війни казав, що Арестович — самозакохана ск*тина і помийний рот. Але в ОП [Офісі Президента] на нього явно хтось робить ставку”, — йдеться в повідомленні міського голови.

Згодом він поширив пояснювальний допис, зазначивши, що ніхто не звинувачуватиме Україну в тому, що вона нібито збила ракету над житловим будинком, адже шкода від ракети протиповітряної оборони була б набагато менша від шкоди Х-22.

Також він закликав не звертати увагу на те, що його слова “підхопили” російські ЗМІ, звинувачуючи Україну в загибелі власних громадян. Про це він написав у Facebook.

Зауважимо, що удар по Дніпру стався внаслідок влучання надзвукової крилатої ракети Х-22 з дальнього бомбардувальника Ту-22м3 з Курської області та Азовського моря. Загалом було 5 пусків таких ракет. Х-22 ще називають “убивцею авіаносців”.

Пресслужба Повітряних Сил ЗС України написала, що у Збройних Силах немає вогневих засобів, здатних збивати цей тип ракет.

“З початку воєнної агресії росії по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна — не збита засобами протиповітряної оборони. Маса бойової частини Х-22 – близько 950 кг. Максимальна дальність — до 600 км. При застосуванні із великих відстаней відхилення від цілі може становити сотні метрів”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лише зенітні ракетні комплекси, які “у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами”, здатні перехоплювати ці ракети.

“Будь ласка, звертайте увагу на офіційні заяви представників Повітряних Сил, МО, ГШ, видів та родів ЗС України і перевіряйте будь-які “гучні” повідомлення, які тиражуються з інших джерел. Інформація — зброя!”, — йдеться в дописі.

ДОВІДКА. У Дніпрі під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок, внаслідок чого знищили під’їзд. За його словами, під завалами будинку знаходяться люди. Продовжується гасіння пожежі та порятунок людей.

Також Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив що розбір завалів у Дніпрі триватиме всю ніч: “Ми боремось за кожну людину”, — сказав голова держави.

Станом на 0:30 загинуло 12 осіб. Крім того, 64 осіб — поранено.