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Арестович знову змушений був перепросити за свій вислів: цього разу щодо «довбаних» студентів

Радник Офісу Президента України Олексій Арестович під час етеру на каналі російського юриста та блогера Марка Фейгіна грубо висловитися щодо українських студентів. Також він вважає, що не "усі західні тренди" потрібно "тягнути в Україну".

Вівторок, 4 жовтня 2022, 19:29
Підтримати

Про це повідомляють #Букви.

Так, розмірковуючи щодо скандального твіту американського винахідника Ілона Маска, котрий запропонував “формулу миру” для України, за якою пропонується погодитись, зокрема на втрату Криму, Арестович образливо відгукнувся в бік студентів Києво-Могилянської академії, котрі негативно зреагували на допис Маска.

“Тренди теж є. Особливо в цієї молоді довбаної, яка навчилася у своїх києво-могилянських академіях, **анутих бл**ь, які набралися з канадських університетів всіляких фемінізмів і всього іншого, які бігають і прискіпливо говорять: а чи сказав Арестович про “маленьку культуру”, а який він поставив акцент”, – обурився він..

Тож за його словами “культура скасування” в Україні це впадання “у той самий дегенератизм, що й Маск”. Пізніше він зауважив, що своєю заявою “підтримав Маска” та “забирає частину хейту на себе”.

Вислів радника ОПУ викликала шквал критики, адже увага до Арестовича прикута завжди.

Зокрема своє обурення висловила народна депутатка IX скликання й викладачка Могилянки Інна Совсун.

Вона також вирішила відповісти “не-полковнику Арестовичу”.

“Так, ми понавчалися в могилянках і закордонних університетах. Понавчалися висловлювати свою думку і захищати свою країну. Незалежно від розміру его і комплексів того, хто на неї нападає. І робили ми це на всіх майданах. На відміну від нього. І робимо це зараз — усіма можливими способами”, – йдеться у дописі Совсун у Facebook.

Вже вранці 4 жовтня Арестович перепросив за свій “надто емоційний вислів”. Він пояснив, що був втомлений наприкінці робочого дня.

“Щирі вибачення студентам і викладачам Києво-Могилянської академії (хоча вогнища неомарксистських ідей там трапляються ще як). Тут я був неправий, і, безумовно, гребти під одну гребінку тисячі різних людей за однією формальною ознакою не можна. Чого тільки не ляпнеш у риторичному запалі наприкінці робочого дня, особливо, коли черговий Маск привів тебе в сказ черговою пропозицією подарувати трошки Батьківщині Путіну”, – написав радник ОПУ.

3 жовтня Ілон Маск висловив припущення, що заради припинення агресивної війни на знищення Україна має відмовитися від Криму на користь РФ та свого шляху в НАТО. Про це йдеться у його дописі у Twitter, де він запропонував свій варіант “мирного плану” та надав можливість користувачам проголосувати “за” чи “проти”.

Так званий “план” складається з чотирьох пунктів:

  • “Референдуми” під наглядом ООН в окупованих РФ областях: “Росія йде, якщо буде на це воля народу”;
  • Крим “залишається частиною РФ”, “як це було з 1783 року до помилки Хрущова”;
  • Україна більше не перекриває подачу води до анексованого Криму;
  • Україна погоджується на нейтральний статус.

Маск зауважив, що цілком ймовірно, що так і буде зрештою – “питання лише в тому, скільки людей загинуть перед цим”. Винахідник переконаний, що так Україна втратить лише Крим, оскільки “РФ вдерлася на території, які однозначно обрали б бути частиною України”. Окрім цього, він висловив побоювання, що можливим, хоч і малоймовірним, “результатом цього конфлікту є ядерна війна”.

Пропозиція американського підприємця викликала потужну критику з боку користувачів, зокрема і серед політиків та відомих осіб.

Теги: Арестович, допис, заява Арестовича, Марк Фейгін, Маск, скандал, твіт Маска, критика

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