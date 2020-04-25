Ув'язнені в аргентинській в'язниці в Буенос-Айресі, в районі Вілла-Девото влаштували масовий протест, вимагаючи звільнення деяких людей через побоювання зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Ув’язнені вийшли на дах будівлі, де підпалили матраци. Вони також захопили два поверхи в’язниці. Деякі з них тримали плакати з написами: “Ми відмовляємося вмирати у в’язниці”, а деякі – ланцюги, палиці та іншу зброю.

Протест почався після того, як ув’язнені дізналися, що кілька людей в установі були заражені коронавірусом. Вони вимагали звільнення людей з підвищеним ризиком зараження COVID-19.

За останніми офіційними даними, в Аргентині зареєстровано 3435 підтверджених випадків коронавірусу і 167 смертей.