Про це повідомляє Reuters.
Ув’язнені вийшли на дах будівлі, де підпалили матраци. Вони також захопили два поверхи в’язниці. Деякі з них тримали плакати з написами: “Ми відмовляємося вмирати у в’язниці”, а деякі – ланцюги, палиці та іншу зброю.
Протест почався після того, як ув’язнені дізналися, що кілька людей в установі були заражені коронавірусом. Вони вимагали звільнення людей з підвищеним ризиком зараження COVID-19.
За останніми офіційними даними, в Аргентині зареєстровано 3435 підтверджених випадків коронавірусу і 167 смертей.
- Перші підтверджені випадки зараження коронавірусом були зафіксовані в українській пенітенціарній установі.