Сенат Аргентини легалізував аборти до 14-го тижня вагітності. Це новаторський закон для регіону, в якому діють одні з найсуворіших у світі законів про переривання вагітності.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Закон підтримали 38 сенаторів, проти проголосували 29, ще один утримався.

До сих пір аборти дозволялися тільки в разі зґвалтування або коли здоров’я матері знаходилося під загрозою.

Католицька церква, яка залишається дуже впливовою в Латинській Америці, виступила проти цього кроку, закликавши сенаторів відхилити законопроєкт.

Водночас, активісти, які підтримують документ, сподіваються, що прийняття закону в Аргентині – одній з найбільших і найвпливовіших країн Латинської Америки – надихне інші країни наслідувати їхній приклад.

Раніше в грудні закон про легалізацію абортів схвалила нижня палата парламенту Аргентини. Також його підтримав президент країни Альберто Фернандес, який виступав за дозвіл абортів в ході передвиборної кампанії.