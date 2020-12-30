Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Закон підтримали 38 сенаторів, проти проголосували 29, ще один утримався.
До сих пір аборти дозволялися тільки в разі зґвалтування або коли здоров’я матері знаходилося під загрозою.
Католицька церква, яка залишається дуже впливовою в Латинській Америці, виступила проти цього кроку, закликавши сенаторів відхилити законопроєкт.
Водночас, активісти, які підтримують документ, сподіваються, що прийняття закону в Аргентині – одній з найбільших і найвпливовіших країн Латинської Америки – надихне інші країни наслідувати їхній приклад.
Раніше в грудні закон про легалізацію абортів схвалила нижня палата парламенту Аргентини. Також його підтримав президент країни Альберто Фернандес, який виступав за дозвіл абортів в ході передвиборної кампанії.
- 22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив, що аборт в разі серйозної й незворотної інвалідності плода або його невиліковного захворювання суперечить Конституції країни. Таким чином, суд обмежив і без того обмежений перелік випадків, у яких жінки мають змогу зробити аборт. Відтепер аборт у Польщі стане можливим лише у випадках, якщо жінку було зґвалтовано, якщо мав місце інцест, або ж у разі, якщо вагітність несе загрозу для життя жінки. Рішення суду спровокувало протести в Польщі.
- Майже 70% поляків підтримують проведення референдуму в країні з питання абортів. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного дослідницьким інститутом IBRiS на замовлення польського видання Onet.pl.