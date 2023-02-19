Про це повідомило МЗС Аргентини.
Це вже 12-та партія допомоги українцям, які постраждали від війни. Відправленню сприяло керівництво Агентство з міжнародного співробітництва та гуманітарної допомоги Аргентини, яке перебуває у підпорядкуванні МЗС та керується ексміністром нацбезпеки Сабіною Фредерік.
Зазначено, що партію допомоги зібрала українська діаспора, яка мешкає в Аргентині.
Зокрема країна передасть ліки, які пожертвувала аргентинська фармацевтична компанія. З Польщі гуманітарну допомогу мають доставити до Києва.
Раніше президенти Аргентини та Колумбії Альберто Фернандес та Густаво Петро підтримали посилення заходів стосовно досягнення припинення вогню в Україні. На їхню думку, для цього необхідно “подвоїти дипломатичні зусилля”.
- Уряд Нідерландів виділив 2,5 мільярда євро допомоги для України, відтак частина цих коштів буде спрямована на гуманітарне розмінування території України.
- У Великій Британії запевнили, що підтримають та допоможуть іншим державам, які ухвалять рішення про постачання літаків в Україну.