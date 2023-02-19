Аргентина передала Україні нову партію гуманітарної допомоги. Літак відправився з Аргентини до Польщі.

Про це повідомило МЗС Аргентини.

Це вже 12-та партія допомоги українцям, які постраждали від війни. Відправленню сприяло керівництво Агентство з міжнародного співробітництва та гуманітарної допомоги Аргентини, яке перебуває у підпорядкуванні МЗС та керується ексміністром нацбезпеки Сабіною Фредерік.