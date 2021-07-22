Президент Аргентини Альберто Фернандес у середу, 21 липня, оголосив про запровадження гендерно нейтральних документів на посвідчення особи для небінарних громадян.

Про це інформують аргентинська газета La Nación, агентства Reuters, ВВС та AFP.

Як відомо, небінарні люди (nonbinary people) не ідентифікують себе як чоловіків або жінок.

Відтепер в Аргентині їм надали право зазначати в графі “стать” у національному посвідченні особи не лише жіночу та чоловічу. Зокрема, з’явилася спеціальна позначка “Х” для позначення статі (тобто аргентинці отримали можливість ідентифікувати себе як небінарних осіб).

Йдеться про Національний документ, що посвідчує особу (Documento Nacional de Identidad, або ж DNI). Це основний документ, що посвідчує особу громадян Аргентини (як паспорт). Він видається при народженні (з подальшим оновленням у різному віці) і має форму картки.

За словами президента Фернандеса, мета нового DNI — гарантувати право на гендерну ідентичність для небінарних громадян.

“Є й інші особистості, крім чоловіка і жінки, які необхідно поважати… Яке значення для держави має сексуальна орієнтація її громадян?” — зазначив президент під час пресконференції в музеї в Буенос-Айресі.

Він додав, що є “тисяча способів кохати, бути коханими і бути щасливими”, інформує американський телеканал CNN.

На церемонії в Буенос-Айресі Фернандес представив нові посвідчення особи та вручив перші три документи.

Варто зазначити, що Аргентина є першою серед країн Латинської Америки, яка дозволила нову систему гендерної ідентифікації.

Цей крок відповідає змінам у документах у таких країнах, як Канада, Австралія і Нова Зеландія.

Відтепер громадяни Аргентини зможуть внести зміни у свої документи, що посвідчують особу, у штаб-квартирі Національного реєстру осіб або в будь-якому офісі органів реєстрації актів цивільного стану.

Вони повинні взяти із собою свідоцтво про народження і чинний DNI.

Іноземці, які проживають в Аргентині, можуть змінити своє посвідчення особи в Національному міграційному управлінні.