Про це повідомляють #Букви.

Єдиний та переможний гол забив Анхель Ді Марія на 22 хвилині після гольової передачі від Родріго Де Пауля.

Підсумок матчу – 1: 0 на користь Аргентини.

Цей трофей став 15-м для збірної Аргентини. Водночас лідер команди Ліонель Мессі виграв перший трофей на рівні збірних.

Після матчу Мессі пустив сльозу, а вже у роздягальні радів перемозі разом з командою. Ліонель став найкращим бомбардиром, асистентом і гравцем Кубка Америки-2021. Раніше таких результатів не вдавалося досягти нікому.

