Про це повідомляють #Букви.

Єдиний та переможний гол забив Анхель Ді Марія на 22 хвилині після гольової передачі від Родріго Де Пауля.

Підсумок матчу – 1: 0 на користь Аргентини.

Цей трофей став 15-м для збірної Аргентини. Водночас лідер команди Ліонель Мессі виграв перший трофей на рівні збірних. 

Після матчу Мессі пустив сльозу, а вже у роздягальні радів перемозі разом з командою. Ліонель став найкращим бомбардиром, асистентом і гравцем Кубка Америки-2021. Раніше таких результатів не вдавалося досягти нікому.

Через кілька годин футболіст емоційно прокоментував фінал у своєму Instagram.

“Яке прекрасне божевілля! Це приголомшливо. Дякую тобі, Господи!!! Ми – чемпіони, хай тобі грець!!! Вперед”, – написав Мессі.

  • Сьогодні, 11 липня, завершується чемпіонат Євро-2020. Збірні Англії та Італії зустрінуться у фіналі на лондонському стадіоні “Вемблі”. Де дивитися онлайн-трансляцію матчу – у матеріалі.