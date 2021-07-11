Про це повідомляють #Букви.
Єдиний та переможний гол забив Анхель Ді Марія на 22 хвилині після гольової передачі від Родріго Де Пауля.
Підсумок матчу – 1: 0 на користь Аргентини.
Цей трофей став 15-м для збірної Аргентини. Водночас лідер команди Ліонель Мессі виграв перший трофей на рівні збірних.
Після матчу Мессі пустив сльозу, а вже у роздягальні радів перемозі разом з командою. Ліонель став найкращим бомбардиром, асистентом і гравцем Кубка Америки-2021. Раніше таких результатів не вдавалося досягти нікому.
Insistir ☑
Persistir ☑
Resistir ☑
Y nunca desistir 💪pic.twitter.com/GDHmqOScoz
— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 11, 2021
Things you love to see 💙
Leo Messi celebrating this like there's no tomorrow 🏆
🎥: TW/fcbden_ pic.twitter.com/moOqkXuUHO
— International Champions Cup (@IntChampionsCup) July 11, 2021
Через кілька годин футболіст емоційно прокоментував фінал у своєму Instagram.
“Яке прекрасне божевілля! Це приголомшливо. Дякую тобі, Господи!!! Ми – чемпіони, хай тобі грець!!! Вперед”, – написав Мессі.
- Сьогодні, 11 липня, завершується чемпіонат Євро-2020. Збірні Англії та Італії зустрінуться у фіналі на лондонському стадіоні “Вемблі”. Де дивитися онлайн-трансляцію матчу – у матеріалі.