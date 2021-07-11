Аргентина обіграла Бразилію у фінал Копа Америка 2021 та стала чемпіоном Південної Америки.

Про це повідомляють #Букви.

Єдиний та переможний гол забив Анхель Ді Марія на 22 хвилині після гольової передачі від Родріго Де Пауля.

Підсумок матчу – 1: 0 на користь Аргентини.

Цей трофей став 15-м для збірної Аргентини. Водночас лідер команди Ліонель Мессі виграв перший трофей на рівні збірних.

Після матчу Мессі пустив сльозу, а вже у роздягальні радів перемозі разом з командою. Ліонель став найкращим бомбардиром, асистентом і гравцем Кубка Америки-2021. Раніше таких результатів не вдавалося досягти нікому.

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Y nunca desistir 💪pic.twitter.com/GDHmqOScoz — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 11, 2021

Things you love to see 💙 Leo Messi celebrating this like there's no tomorrow 🏆 🎥: TW/fcbden_ pic.twitter.com/moOqkXuUHO — International Champions Cup (@IntChampionsCup) July 11, 2021

Через кілька годин футболіст емоційно прокоментував фінал у своєму Instagram.

“Яке прекрасне божевілля! Це приголомшливо. Дякую тобі, Господи!!! Ми – чемпіони, хай тобі грець!!! Вперед”, – написав Мессі.