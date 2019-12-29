Група археологів виявила в Мексиці руїни великого палацу, який був зведений понад тисячу років тому за часів розквіту цивілізації майя.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Руїни будівлі висотою 6 метрів і довжиною 55 метрів були знайдені в штаті Юкатан, де в стародавні часи знаходилося місто Кулуба.

Вчені припускають, що палац був побудований у VII столітті н.е. Тоді цивілізація майя охоплювала територію сьогоднішньої Гватемали, Белізу, Гондурасу і півдня Мексики.

Фахівці з Національного інституту антропології та історії Мексики відзначають, що знайдений палац був важливим історичним об’єктом протягом двох періодів в історії майя: в 600-900 н.е. і 850-1050 рр.

Наразі археологи досліджують підвальне приміщення і сходові проходи, а також вивчають чотири споруди, які, ймовірно, перебували на центральній площі Кулуби: стародавній вівтар, залишки двох житлових будівель і споруду, що за формою нагадує піч.

Існують побоювання, що палац може постраждати від впливу сонця і вітру. У зв’язку з цим екологи розглядають ідею засадити лісом археологічну зону Кулуби.