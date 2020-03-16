Архієрей ПЦУ назвав будь-які зміни форми причастя богохульством

Про це він Рудюк написав на своїй сторінці в Facebook.

“Застерігаю вас від того, що будь-який неповага до страшних животворящих Тіла і Крові Господніх, які подаються зі Святої Чаші, придумування всяких способів причастя, які суперечать традиційній формі причастя в Православної Церкви або якісь обмеження в причасті справжніх Тіла і Крові Господа Ісуса Христа є нічим іншим, як знеціненням, богохульством і відсутністю віри в Господа Ісуса Христа і Його Чесні Тіло і Кров”, – заявив він.

В той же час архієрей закликав не слухати і не виконувати порад про зміну форми Причастя.

“Ті, хто таке впроваджує, є занепалими і духовно обдуреними християнами”, – написав він.

У той же час Рудюк додав, що інших порад медиків з приводу чистоти і гігієни в Церкві просять дотримуватися.

Архієрей підкреслив, що його заява є особистою.