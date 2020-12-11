«Архітектурний колапс»: За 9 місяців після ліквідації ДАБІ уряд хоче відновити контроль на місцях, Асоціація міст підтримує

Міністерство розвитку громад і територій ініціювало відновлення державного архітектурно-будівельного контролю на місцях. Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" підтримала.

Про це повідомляють #Букви.

У березні 2020 року Кабінет Міністрів України ухвалив постави №№218, 219 “Про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” та “Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду”.

Цими постановами Кабмін зупинив дію іншої постанови (№553 від 23 травня 2011 року) “Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю” до початку функціонування нової Державної містобудівної інспекції.

Таким чином роботу місцевих органів державного архітектурно-будівельного контролю (територіальні підрозділи ДАБІ та органи місцевого самоврядування, яким надано такі функції) було заблоковано.

Що пропонує Мінрегіон?

У п’ятницю, 11 грудня, очільник міністерства Олексій Чернишов оголосив, що відомство ініціює відновлення дії постанови КМУ № 553. Проєкт відповідної постанови має бути розглянутий на найближчому черговому засіданні Уряду.

За словами Чернишова, лише за останній місяць органи місцевого самоврядування надіслали 70 скарг щодо того, що у їхніх містах заявилися незаконні забудови, а вони не мають змоги вплинути на це.

“Через відсутність держконтролю, зокрема, зі сторони органів місцевого самоврядування, в українських містах виник будівельний колапс. Оскільки місцева влада жодним чином не може вплинути на самочинне будівництво, це вже призводить до трагічних наслідків. Ми всі чудово пам’ятаємо інцидент в Одесі, де обвалилася частина житлового будинку, пам’ятки архітектури, внаслідок незаконних робіт забудовника з демонтажу будівлі, що розташована поруч. Така ситуація, на жаль, відбувається по всій країні”, – пояснив Чернишов.

Міністр запевнив, що в разі ухвалення постанови місцеві органи влади зможуть здійснювати контроль, планові та позапланові перевірки та зупиняти незаконне будівництво.

Чернишов запевнив, що цей крок жодним чином не зупиняє реформу містобудування, розпочату в березні цього року.

“ДАБІ буде ліквідовано”, – наголосив він.

Позиція місцевої влади

Того ж дня Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України” заявила, що підтримує ініціативу Мінрегіону щодо повернення архітектурно-будівельного контролю на місця.

“Асоціація міст України вітає та підтримує ініціативу Міністра Олексія Чернишова щодо відновлення дії постанови №553 та закликає Уряд якнайскоріше схвалити відповідний проєкт постанови та повернути місцевому самоврядуванню повноваження здійснювати архітектурно-будівельний контроль”, — йдеться в заяві.

В АМУ наголошують, що останні 9 місяців будівельна сфера була без належного контролю, зокрема, з боку органів місцевої влади.

“Це призводить до безладу у сфері містобудування, порушення майнових прав фізичних та юридичних осіб, їх прав на належний захист своїх інтересів з боку держави”, — зауважує асоціація.