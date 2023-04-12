Про це повідомляє Entertainment Tonight, посилаючись на відео Аріани у TikTok.
“Я думаю, що ми повинні бути, м’якшими, коментуючи тіла інших людей. Якщо ви думаєте, що говорите щось добре або з добрими намірами, чим би воно не було — здорове, нездорове, велике, маленьке, сексуальне, не сексуальне — ми просто не повинні”, — сказала співачка.
За її словами, є способи зробити комусь комплімент або проігнорувати те, що вам не подобається. На думку Аріани Гранде, так люди можуть убезпечити один одного.
У своєму відео Гранде зазначила, що “є багато різних видів краси, є багато різних способів виглядати здоровими та красивими”.
Вона додала, що особисто для неї тіло, з яким шанувальники порівнювали її теперішнє тіло, було не здоровою версією.
“Я приймала багато антидепресантів і погано харчувалася, і в найгірші моменти свого життя я виглядала так, як ви вважаєте “мене здоровою”, але насправді це не було для мене здоровим”, — наголосила Аріана.
Попри те, що Гранде вважає, що їй “не потрібно пояснювати це”, вона порадила людям бути “м’якими один з одним і самими собою”.
“Ніколи не знаєш, через що хтось проходить”, — констатувала співачка.
- Із співачки в акторку чи навпаки: Аріана Гранде намагається поєднувати музику та кіномистецтво. У п’ятницю, 20 січня, володарка премії “Греммі”, яка зараз знімає двосерійну екранізацію бродвейського мюзиклу “Wicked”, опублікувала на сторінці в TikTok відео, відповідаючи на запитання користувача соцмережі: “Чому ти досі не співачка?”