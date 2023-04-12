Американська співачка та акторка Аріана Гранде опублікувала звернення до своїх шанувальників, де просить утриматися від коментарів щодо вигляду її тіла та інших людей. На її думку, це може нашкодити навіть, якщо ви говорите з добрими намірами.

Про це повідомляє Entertainment Tonight, посилаючись на відео Аріани у TikTok.

“Я думаю, що ми повинні бути, м’якшими, коментуючи тіла інших людей. Якщо ви думаєте, що говорите щось добре або з добрими намірами, чим би воно не було — здорове, нездорове, велике, маленьке, сексуальне, не сексуальне — ми просто не повинні”, — сказала співачка.

За її словами, є способи зробити комусь комплімент або проігнорувати те, що вам не подобається. На думку Аріани Гранде, так люди можуть убезпечити один одного.

У своєму відео Гранде зазначила, що “є багато різних видів краси, є багато різних способів виглядати здоровими та красивими”.

Вона додала, що особисто для неї тіло, з яким шанувальники порівнювали її теперішнє тіло, було не здоровою версією.

“Я приймала багато антидепресантів і погано харчувалася, і в найгірші моменти свого життя я виглядала так, як ви вважаєте “мене здоровою”, але насправді це не було для мене здоровим”, — наголосила Аріана.

Попри те, що Гранде вважає, що їй “не потрібно пояснювати це”, вона порадила людям бути “м’якими один з одним і самими собою”.

“Ніколи не знаєш, через що хтось проходить”, — констатувала співачка.