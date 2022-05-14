Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У повідомленні йдеться про перейменування Арки Дружби народів у Арку Свободи українського народу в рамках декомунізації.

Зокрема, Кличко також заявив, що був затверджений перелік понад 40 пам’ятників та пам’ятних знаків, які мають прибрати з вулиць столиці та передати до музею тоталітаризму.

Мер додав, що перейменування є резонансною темою, тому враховувалися побажання та критика мешканців столиці. До роботи також залучили експертів різних установ, зокрема, інститутів академії наук України та інституту національної пам’яті.

Кличко зауважив, що наразі кияни бажають позбутися багатьох назв у місті, що пов’язані з Росією.

“Але, нові назви мають жити десятки, а то й сотні років.Тому процес найменувань має бути швидким, проте обгрунтованим”, — повідомив мер.

Рейтингове голосування щодо перейменувань у Києві подовжене до 19 червня. Голосують кияни за допомогою додатка “Київ цифровий”.