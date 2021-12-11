Меч вікінгів, знайдений на місці поховання на Оркнейських островах, є рідкісним, захопливим і складним артефактом. Цей важкий меч має вік понад 1100 років, але реліквія сильно піддалася за цей час корозії. Проте, рентгенівські промені показали, що щитки меча були дуже прикрашені.
Вважається, що контрастні метали використовувалися для створення візерунка, схожого на медові соти. Знайдено також залишки піхов для цієї зброї.
В офіційній заяві команда дослідників розкрила деталі вивчення цього артефакту: “Щоб зберегти якомога більше доказів, ми підняли весь меч і навколишній ґрунт у блок, щоб перевезти його в лабораторію та провести там судово-медичні розкопки”.
Однак, через корозію, спричинену часом і вологою, меч занадто крихкий. Настільки, що дослідники навіть не знають, який вигляд має нижня частина меча.
“Залізо в мечі сильно піддалося корозії, багато дивовижних деталей видно лише через рентген”, – говорять археологи.
Під час розкопок виявили не лише цей меч у могилі – дослідникам відкрився ряд історичних знахідок, у тому числі докази рідкісного поховання човна вікінгів, а також другу могилу зі зброєю.
Археологи стверджують, що могили можуть бути могилами першого покоління норвезьких поселенців на Оркнейських островах.
- Нагадаємо, Христофор Колумб не був першим європейцем, що виселився на берегах Америки – за півстоліття до нього це зробили вікінги та навіть розбили там поселення.
- Раніше біля берегів Ізраїлю дайвер-любитель виявив меч, який, як вважають, належав лицареві-хрестоносцю близько 900 років тому.