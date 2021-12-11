Знахідку, зроблену у 2015 році на північно-східному узбережжі Папа-Вестрей (Шотландія), ретельно досліджують у межах робіт, що тривають після розкопок.

Меч вікінгів, знайдений на місці поховання на Оркнейських островах, є рідкісним, захопливим і складним артефактом. Цей важкий меч має вік понад 1100 років, але реліквія сильно піддалася за цей час корозії. Проте, рентгенівські промені показали, що щитки меча були дуже прикрашені.

Вважається, що контрастні метали використовувалися для створення візерунка, схожого на медові соти. Знайдено також залишки піхов для цієї зброї.

В офіційній заяві команда дослідників розкрила деталі вивчення цього артефакту: “Щоб зберегти якомога більше доказів, ми підняли весь меч і навколишній ґрунт у блок, щоб перевезти його в лабораторію та провести там судово-медичні розкопки”. Однак, через корозію, спричинену часом і вологою, меч занадто крихкий. Настільки, що дослідники навіть не знають, який вигляд має нижня частина меча.