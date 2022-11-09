В Єгипті під стародавнім храмом Тапосіріса Магна знайдено тунель. Група археологів сподівається, що він може вести до гробниці Клеопатри.

Про це повідомило Міністерство туризму та старожитностей Єгипту.

Археологи проводили розкопки у скелі на глибині близько 13 метрів під землею. Під час робіт вони виявили тунель довжиною близько 1 305 м і висотою близько 2 м. Експерти виявили ще одну частину підземного ходу, затопленого середземноморською водою, коли досліджували тунель.

За попередніми оцінками, архітектурний дизайн підземелля дуже схожий на дизайн грецького тунелю Юбіліноса. Вчені вже прозвали його “геометричним дивом”.

За словами головного археолога Єгипту Мустафи Вазірі, під мулом знайдено низку керамічних посудин і горщиків під грязьовими відкладеннями. Також виявлено прямокутний блок вапняку. Біля храму знайдено дві голови статуй з алебастру, одна з яких належить до періоду Птолемеїв.

До обвалу частини храму Табузі призвели землетруси. На узбережжі Єгипту між 320 та 1303 р. н. е. їх було щонайменше 23.

Пошуки тривають з 2004 року. Місією керує археологиня Кетлін Мартінес з Університету Сан-Домінго. Знахідка може свідчити про те, що археолог і його команда – на правильному шляху.

“Це ідеальне місце для гробниці Клеопатри. Якщо є хоч один відсоток шансів, що остання цариця Єгипту може бути похована там, то мій обов’язок – її розшукати. Якщо ми виявимо гробницю… це буде найважливіше відкриття 21 століття. Якщо ми не знайдемо гробницю… ми зробили великі відкриття тут, усередині храму та поза ним”, – підкреслила Мартінес виданню Heritage Key.

Зазначимо, що Клеопатра покінчила життя самогубством. Це сталося після того, як її чоловік, римський генерал Марк Антоній, також покінчив життя самогубством. Точно невідомо, але вважається, що їх поховали разом. Тому археологи сподіваються знайти одразу дві могили.