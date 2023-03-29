Відповідну заяву оприлюднила пресслужба Православної церкви України.
Член Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій (Лотиш) звернувся до Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, як Священноархімандрита обителі, з проханням затвердити його поміж братії у складі монастиря Православної Церкви України.
Епіфаній задовольнив його прохання та благословив отця Авраамія виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у складі Православної Церкви України.
Відтак в.о. намісника отець Авраамій звернувся до братії, закликавши “визнати нову канонічну реальність існування в Україні Помісної Православної Церкви, якій надано Томос про автокефалію, яка має визнання Вселенського Патріарха і Помісних Церков, яка має канонічно обраного Предстоятеля Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, Священноархімандрита Печерської Лаври”.
“Протягом останнього часу, особливо в ці місяці й тижні, всі ми відчули біль та розпач через події, які відбуваються з нашою обителлю. Нас дотепер намагаються переконати, що єдиною причиною цих подій є ставлення держави. Однак слід чесно визнати – наш дотеперішній намісник і священноначаліє в особі митрополита і Синоду крок за кроком формували сумну ситуацію, в якій ми опинилися. Замість діалогу – закритість і погрози. Замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро і остаточно розірвати підлеглість Москві, що веде проти нас війну – туманні та половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить, як бажає. Замість пошуків шляхів єднання православних і примирення – розпалювання ворожнечі та протистояння”, – наголосив він.
Перш ніж прийняти рішення та звернутися з проханням призначити його намісником Києво-Печерської Лаври, Авраамій “провів тривалий час в молитві та утвердився у своєму рішенні”.
Він закликав “залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія”. Та наголосив, що “готовий до спілкування та прагне разом потрудитися для оновлення обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних”.
Предстоятель ПЦУ Епіфаній звернувся до уряду з проханням надати у користування українській Лаврі приміщення для звершення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності. Митрополит Епіфаній висловив сподівання, що держава допоможе захистити намісника і монастир від можливих провокацій з боку прихильників Московського патріархату.
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