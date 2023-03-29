Виконуючий обов’язки намісника Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій закликав братію переходити до Православної церкви України, зауваживши, що готовий очолити паству. На нову посаду його благословив Блаженнійший Митрополит Епіфаній.

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба Православної церкви України.

Член Духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій (Лотиш) звернувся до Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, як Священноархімандрита обителі, з проханням затвердити його поміж братії у складі монастиря Православної Церкви України.

Епіфаній задовольнив його прохання та благословив отцю Авраамію виконувати обов’язки намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у складі Православної Церкви України.

В.о. намісника отець Авраамій звернувся до братії, закликавши “визнати нову канонічну реальність існування в Україні Помісної Православної Церкви, якій надано Томос про автокефалію, яка має визнання Вселенського Патріарха і Помісних Церков, яка має канонічно обраного Предстоятеля Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, Священноархімандрита Печерської Лаври”.

“Протягом останнього часу, особливо в ці місяці й тижні, всі ми відчули біль та розпач через події, які відбуваються з нашою обителлю. Нас дотепер намагаються переконати, що єдиною причиною цих подій є ставлення держави. Однак слід чесно визнати – наш дотеперішній намісник і священноначаліє в особі митрополита і Синоду крок за кроком формували сумну ситуацію, в якій ми опинилися. Замість діалогу – закритість і погрози. Замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро і остаточно розірвати підлеглість Москві, що веде проти нас війну – туманні та половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить як бажає. Замість пошуків шляхів єднання православних і примирення – розпалювання ворожнечі та протистояння”, – наголосив віню

Перш ніж прийняти рішення та звернутися з проханням призначити його намісником Києво-Печерської Лаври Авраамій “провів тривалий час в молитві та утвердився у своєму рішенні”.

Він закликав “залишитися в Лаврі в складі Помісної Православної Церкви України під омофором Блаженнійшого Митрополита Епіфанія”. Та наголосив, що “готовий до спілкування та прагне разом потрудитися для оновлення обителі як справжнього монастиря і місця духовного оновлення для ченців та всіх вірних”.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній звернувся до уряду з проханням надати у користування українській Лаврі приміщення для звершення богослужінь, проживання братії та монастирської діяльності. Митрополит Епіфаній висловив сподівання, що держава допоможе захистити намісника і монастир від можливих провокацій з боку прихильників Московського патріархату.