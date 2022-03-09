Про це повідомляє The Times.
Зазначається, що арктичне повітря, яке рухається через РФ та Україну, поєднуватиметься зі східним вітром, що спричинить зниження температури до мінус 10 градусів вночі навколо Києва та Харкова найближчими днями. А якщо додати похолодання від вітру, то, за прогнозами, може бути до мінус 20 градусів.
Враховуючи це аналітики стверджують, що хоч погода впливатиме на обидві сторони, найбільше це може ускладнити вторгнення російських військ, особливо тих, хто “застряг” у колонах поблизу Києва та Харкова.
- Нагадаємо, виконавчий директор Bellingcat Христо Грозєв називає логістику основною проблемою російських загарбників в Україні. На його думку, проблеми з забезпеченням військ РФ будуть тільки збільшуватись.
- Президент Китаю Сі Цзіньпін прокоментував війну в Україні під час перемовин з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. За словами лідера КНР, ситуація в Україні “тривожна” і потрібно докладати зусилля, щоб підтримати мирні перемовини Києва та Москви.