Аналітики впевнені, що різке похолодання може зупинити російські наступи в Україні, оскільки солдати будуть змушені або покинути техніку, або сидіти в "40-тонних залізних морозильниках".

Про це повідомляє The Times.

Зазначається, що арктичне повітря, яке рухається через РФ та Україну, поєднуватиметься зі східним вітром, що спричинить зниження температури до мінус 10 градусів вночі навколо Києва та Харкова найближчими днями. А якщо додати похолодання від вітру, то, за прогнозами, може бути до мінус 20 градусів.

Враховуючи це аналітики стверджують, що хоч погода впливатиме на обидві сторони, найбільше це може ускладнити вторгнення російських військ, особливо тих, хто “застряг” у колонах поблизу Києва та Харкова.