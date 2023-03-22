Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів отримало ще понад 254 мільйони гривень від продажу арештованого аміаку російського походження обсягом 9,7 тис. тонн.

Про це інформує пресслужба Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Всього від п’яти партій російського аміаку загальним обсягом близько 42 тисячі тонн, АРМА отримало понад 1,32 мільярда гривень.

В агентстві зазначили, що кошти від проданого майна після погодження уряду перераховуються на придбання військових облігацій. Станом на сьогодні, завдяки купівлі цінних паперів, до бюджету сукупно перераховано понад 1,2 мільярда гривень.

Зокрема, в АРМА пояснили, що у випадку з продажем аміаку, крім ціни, сформованої за підсумками торгів, покупець має сплатити також винагороду електронному майданчику, компенсацію держпідприємству АТ “Одеський припортовий завод” за приймання, захолоджування, зберігання та відвантаження сировини, а також ПДВ і митні платежі.

Отже, реальна вартість арештованого аміаку для покупців є значно вищою, ніж остаточна ціна продажу за результатами торгів.

Нагадаємо, що у січні цього року до АРМА передали активи російського олігарха на майже 800 млн грн. Мовиться про десятки тисяч тонн залізної руди, яку мали намір доставити морським транспортом підприємствам ВПК РФ, зокрема ракетобудівним.

Правоохоронці продовжують проводити комплекс системних заходів, завдяки яким виявляють й надалі спрямовують на користь держави активи представників російського олігархату та холдингів, причетних до фінансування широкомасштабної війни РФ проти України.

Відтак, співробітники слідчого управління Одеської поліції, облуправління стратегічних розслідувань та прокуратури виявили 50 000 тонн залізної руди в одному з портів.

У межах кримінального провадження на понад 50 000 тонн залізної руди на суму 800 млн грн накладено арешт. Майно російського олігарха передано у комерційне користування до АРМА. Отримані кошти підуть на потреби Збройних сил України.