Агентство з розшуку та менеджменту активів підписало договір управління майном готельно-ресторанного комплексу "Сухолуччя". Раніше це була мисливська резиденція президента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомили у пресслужбі АРМА.

“9 червня АРМА та компанія “7 днів”, яка стала переможцем публічного конкурсу з відбору управителя, підписали договір управління майном готельно-ресторанного комплексу “Сухолуччя”. Відтак, управитель зможе розпочати комерційне використання активу шляхом втілення запропонованої ним програми управління”, — йдеться в повідомленні.

В агентстві розраховують, що щомісячний дохід компанії від користування активом буде на рівні 1,16 млн гривень, а прогнозований дохід державного бюджету – понад 200 тисяч гривень. Крім того, компанія хоче витрачати на покращення комплексу майже 800 тисяч гривень на місяць.

Конкурсний відбір управителя був розпочатий в січні поточного року, в лютому обрали переможця. Компанія “7 днів”, що отримала резиденцію Януковича, володіє мережею готельно-ресторанних комплексів. Вони розташовані в Кам’янці-Подільському, Запоріжжі та Трускавці.

Нагадаємо, в Україні після втечі колишнього президента у загальному доступі опинилися документи, пов’язані із корупцією часів Януковича. Наприклад, чорна бухгалтерія “Партії регіонів”, розцінки за ремонти в “Межигір’ї”. Наразі відомо про щонайменше десяток кримінальних справ: це і конституційний переворот, і 220 млн грн розтрати під час приватизації “Укртелекому”, і захоплення “Межигір’я”, і привласнення “Сухолуччя”. #Букви розбиралися, чи можуть ще засудити президента-втікача.