Про це повідомили у пресслужбі АРМА.
“9 червня АРМА та компанія “7 днів”, яка стала переможцем публічного конкурсу з відбору управителя, підписали договір управління майном готельно-ресторанного комплексу “Сухолуччя”. Відтак, управитель зможе розпочати комерційне використання активу шляхом втілення запропонованої ним програми управління”, — йдеться в повідомленні.
В агентстві розраховують, що щомісячний дохід компанії від користування активом буде на рівні 1,16 млн гривень, а прогнозований дохід державного бюджету – понад 200 тисяч гривень. Крім того, компанія хоче витрачати на покращення комплексу майже 800 тисяч гривень на місяць.
Конкурсний відбір управителя був розпочатий в січні поточного року, в лютому обрали переможця. Компанія “7 днів”, що отримала резиденцію Януковича, володіє мережею готельно-ресторанних комплексів. Вони розташовані в Кам’янці-Подільському, Запоріжжі та Трускавці.
Нагадаємо, в Україні після втечі колишнього президента у загальному доступі опинилися документи, пов’язані із корупцією часів Януковича. Наприклад, чорна бухгалтерія “Партії регіонів”, розцінки за ремонти в “Межигір’ї”. Наразі відомо про щонайменше десяток кримінальних справ: це і конституційний переворот, і 220 млн грн розтрати під час приватизації “Укртелекому”, і захоплення “Межигір’я”, і привласнення “Сухолуччя”. #Букви розбиралися, чи можуть ще засудити президента-втікача.
- Як повідомлялося, раніше, 26 жовтня 2020 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання прокуророві САП про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу у справі щодо незаконне заволодіння державною резиденцією “Межигір’я”.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляцію на таке рішення суду. Утім 19 січня колегія суддів (Андрій Никифоров, Олег Павлишин, Валерія Чорна) Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення залишити скаргу без задоволення, а постанову судді від 26 жовтня залишити без змін.
- Також 2 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд залишив чинним вирок Януковичу у справі щодо держзради.