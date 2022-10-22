Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передало українському підприємству 9 російських суден.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Відтак це забезпечить надходження доходів від управління ними до державного бюджету України. Загальна вартість кораблів становить понад 532 мільйони гривень.

У відомстві зазначили, що судна прибули в Україну наприкінці 2021 – початку 2022 років. Здійснюючи господарську діяльність із транспортування вантажів, російські підприємства-власники суден, сплачували податки та наповнювали бюджет РФ, чим фактично надавали фінансову допомогу збройним формуванням країни-агресора.

На судна було накладено арешт в межах розслідування кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Варто зазначити, що у вересні в АРМА передали понад 2 мільярди гривень активів російської компанії, яка займається виготовленням побутової хімії.

“За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора в АРМА передано арештовані активи підприємства у Вінницькій області, що займається виготовленням побутової хімії”, – розповіли в Офісі генпрокурора України.

А також додали, що це корпоративні права – 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та продукція і сировина на понад 500 млн грн. Кінцевим бенефіціаром підприємства є один із відомих російських олігархів із близького оточення президента РФ, власник російської косметичної корпорації.

Крім того, було встановлено, що менеджмент вінницького підприємства під час воєнного стану намагався приховати від націоналізації продукцію в інтересах російських власників. Для того, щоб незаконно вивезти продукцію, керівники компанії планували використовувати символіку Червоного Хреста.