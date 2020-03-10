Про це пише Reuters.
Зазначається, що всього за два тижні число зареєстрованих випадків в Італії зросло до 7 375 з 366 смертельними випадками, що призвело до великого навантаження на систему охорони здоров’я.
Керівник регіонального відділення реагування на кризу в Ломбардії Антоніо Пезенти наголосив, що система охорони здоров’я регіону була “за крок від колапсу”.
У зв’язку з цим бренд Giorgio Armani передав 1,25 мільйона євро (1,43 млн) трьом міланським лікарням і лікарні Риму, а також Агентству цивільного захисту.
Нагадаємо, уряд Італії ухвалив рішення розширити карантин, раніше введений в північних регіонах, на всю країну.
- 8 березня в Італії на карантин закрили північні регіони, а це більше 16 млн жителів країни.