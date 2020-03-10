Італійський дизайнер Джорджіо Армані пожертвував 1,25 мільйона євро чотирьом лікарням і Національному агентству цивільного захисту, які займаються боротьбою з коронавірусною інфекцією в країні.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що всього за два тижні число зареєстрованих випадків в Італії зросло до 7 375 з 366 смертельними випадками, що призвело до великого навантаження на систему охорони здоров’я.

Керівник регіонального відділення реагування на кризу в Ломбардії Антоніо Пезенти наголосив, що система охорони здоров’я регіону була “за крок від колапсу”.

У зв’язку з цим бренд Giorgio Armani передав 1,25 мільйона євро (1,43 млн) трьом міланським лікарням і лікарні Риму, а також Агентству цивільного захисту.

Нагадаємо, уряд Італії ухвалив рішення розширити карантин, раніше введений в північних регіонах, на всю країну.