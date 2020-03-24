Італійський дизайнер Джорджіо Армані (Giorgio Armani) викупив перші шпальти в 60 італійських газетах, щоб звернутися з вдячністю до медиків, які працюють в умовах пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє газета WWD.

На перших шпальтах 60 італійських газет було розміщено звернення дизайнера до медиків і персоналу лікарень.

“Дуже зворушливо бачити, як ви зайняті своєю роботою, незважаючи на труднощі, і які зусилля докладаєте. Тепер весь світ про них знає. Я думаю, що мої почуття також пов’язані з моїм власним бажанням стати лікарем, коли я був молодим і шукав свій шлях . Вся компанія Giorgio Armani хоче підтримати всіх вас, від лаборанта до медсестри, від сімейного лікаря до вузьких спеціалістів у цьому секторі. Я особисто хочу висловити вам підтримку”, – написав він.

Зокрема, звернення надрукували в таких національних щоденних виданнях, як Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Il Giornale і Il Sole 24 Ore, спортивних газетах Tutto Sport і Corriere dello Sport, регіональних газетах Gazzetta del Sud, La Sicilia, Corriere Adriatico, Messaggero Veneto, La Nuova Venezia, Il Tirreno, Brescia oggi і так далі.