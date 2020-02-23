Влади Туреччини і Вірменії прийняли рішення тимчасово закрити кордон з Іраном через небезпеку поширення кооронавірусу.

Про це повідомляє CNN Turk.

Уточнюється, що турецько-іранський кордон буде односторонньо закритий з 23 лютого.

В той же час точні терміни карантину поки не оголошувалися. Пізніше турецька влада має намір оголосити, чи будуть також закриті залізничні перевезення.

У свою чергу прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на своїй сторінці в Facebook також оголосив, що держава закриває кордон з Іраном.

“Шановні співвітчизники, уряд прийме рішення на два тижні перекрити кордон з Іраном. Буде припинено повітряне сполучення між нашими країнами і в’їзд людей через КПП “Мегрі””, – написав він.