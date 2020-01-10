Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.
Відзначається, що раніше в ЗМІ з’являлася інформація про те, що авіакомпанія “Ікар” отримала дозвіл на здійснення регулярних рейсів між столицею Вірменії Єреваном і тимчасово окупованих Росією Сімферополем.
“Будь-яких обговорень з авіакомпанією не було, будь-яких заявок на рейси не було. Так що, говорити про авіарейси зайве”, – заявили в вірменському комітеті у відповідь на запит “Інтерфаксу”.
Також стало відомо, що міністерством транспорту Росії було направлено лист в міністерство закордонних справ Росії з проханням вивчити можливість відкриття авіаційних рейсів між Вірменією і Кримом.
“Мінтранс Росії направив лист в МЗС Росії з проханням розглянути дане питання і в разі прийняття позитивного рішення направити ноту до Вірменії”, – заявили в МЗС Росії.
Міністерство закордонних справ України скерувало російській стороні ноту протесту через черговий візит президента РФ Володимира Путіна на незаконно анексований півострів.
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