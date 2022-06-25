Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки у Telegram.

Зараз окремі підрозділи спецпризначення РФ разом із підрозділами сил спеціальних операцій Білорусі проводять спільні навчання з відпрацюванням дій у війні проти України.

“Тренування йдуть по всій лінії кордону. Аналогічна програма тренувань спостерігалась протягом усіх попередніх спільних навчань армій Білорусі та РФ. Саме тому головна загроза зараз полягає у діях диверсійно-розвідувальних груп”, — йдеться в повідомленні.

Водночас формування ударного угруповання, з огляду на досвід березня-квітня, займе 3-4 тижні, з яких 2-3 знадобиться на повернення підрозділів армії РФ до Білорусі. Також ведення наступальних бойових дій білоруськими збройними силами самостійно розглядається розвідниками, як вкрай малоймовірна.

У ГУР додали, що загалом чисельність білоруських підрозділів, які на ротаційній основі перебувають поблизу кордонів, складає 4-6 тисяч осіб. Також у країні перебуває 1,5 тисячі особового складу російських підрозділів. Серед них — повітряний компонент, протиповітряна оборона, підрозділи спеціального призначення та ракетних військ.