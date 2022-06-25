Розвідники вважають, що білоруська армія не здатна на самостійний наступ без участі Росії. Оскільки, білоруси мають лише сім батальйонів, які на ротаційній основі розміщуються біля кордонів України. Втім, час необхідний для розгортання ударних сил складає 3-4 тижні.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки у Telegram.

Зараз окремі підрозділи спецпризначення РФ разом із підрозділами сил спеціальних операцій Білорусі проводять спільні навчання з відпрацюванням дій у війні проти України.

“Тренування йдуть по всій лінії кордону. Аналогічна програма тренувань спостерігалась протягом усіх попередніх спільних навчань армій Білорусі та РФ. Саме тому головна загроза зараз полягає у діях диверсійно-розвідувальних груп”, — йдеться в повідомленні.

Водночас формування ударного угруповання, з огляду на досвід березня-квітня, займе 3-4 тижні, з яких 2-3 знадобиться на повернення підрозділів армії РФ до Білорусі. Також ведення наступальних бойових дій білоруськими збройними силами самостійно розглядається розвідниками, як вкрай малоймовірна.

У ГУР додали, що загалом чисельність білоруських підрозділів, які на ротаційній основі перебувають поблизу кордонів, складає 4-6 тисяч осіб. Також у країні перебуває 1,5 тисячі особового складу російських підрозділів. Серед них — повітряний компонент, протиповітряна оборона, підрозділи спеціального призначення та ракетних військ.