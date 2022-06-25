Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки у Telegram.
Зараз окремі підрозділи спецпризначення РФ разом із підрозділами сил спеціальних операцій Білорусі проводять спільні навчання з відпрацюванням дій у війні проти України.
“Тренування йдуть по всій лінії кордону. Аналогічна програма тренувань спостерігалась протягом усіх попередніх спільних навчань армій Білорусі та РФ. Саме тому головна загроза зараз полягає у діях диверсійно-розвідувальних груп”, — йдеться в повідомленні.
Водночас формування ударного угруповання, з огляду на досвід березня-квітня, займе 3-4 тижні, з яких 2-3 знадобиться на повернення підрозділів армії РФ до Білорусі. Також ведення наступальних бойових дій білоруськими збройними силами самостійно розглядається розвідниками, як вкрай малоймовірна.
У ГУР додали, що загалом чисельність білоруських підрозділів, які на ротаційній основі перебувають поблизу кордонів, складає 4-6 тисяч осіб. Також у країні перебуває 1,5 тисячі особового складу російських підрозділів. Серед них — повітряний компонент, протиповітряна оборона, підрозділи спеціального призначення та ракетних військ.
- Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України зреагувало на сьогоднішні масовані ракетні обстріли українських міст. Більшість ракет було випущено з території Білорусі і, як вважають українські розвідники, таким чином РФ намагається втягнути РБ у повномасштабну війну проти України.
- Також за даними українських розвідників, РФ спробує втягнути Білорусь у військовий конфлікт з Україною за допомогою низки провокацій у місті Мозир. Зокрема, підірвавши цивільну інфраструктуру.
- Проте на нинішньому етапі війни наступ з Білорусі є малоймовірним. Аналітик Інституту дослідження війни (ISW) Джордж Баррос вважає, що білоруські підрозділи мають низьку боєздатність.