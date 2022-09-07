Збройні сили України вже отримали 20 ударних безпілотних авіаційних комплексів Warmate, кошти на які українці зібрали через Monobank.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, менш ніж за тиждень українці перерахували 64 млн грн, які передали на “Армію дронів”. За ці кошти закупили 40 безпілотників Warmate. Половину з них вже передали на фронт українським захисникам. Проте ще 20 дронів відправлять на передову цього місяця.

Warmate виявляють і уражають легкоброньовану техніку, засоби ППО, РЕБ (радіоелектронної боротьби) і РЕР (радіоелектронної розвідки) противника. Повна підготовка системи до місії в польових умовах триває не більш як 10 хвилин. Такі безпілотники використовує армія Польщі та інші країни-члени НАТО.

“На дронах українці залишили послання окупантам: “За Маріуполь і за Бучу”, “Білет на концерт Кобзона”, – розповів Михайло Федоров.

Варто зазначити, що раніше планувалося до кінця серпня закупити 200 дронів-розвідників у межах проєкту “Армія дронів” для Збройних сил України. На початку серпня проєкт вже зібрав 751 мільйон гривень через платформу UNITED24. Першим завданням стало придбання розвідувальних БПЛА.

Довідка. Warmate — ударний безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ураження противника методом самознищення. Може бути класифікований як “літак-снаряд”, або ж “баражуючий боєприпас”. Розроблений польським підприємством WB Electronics, концепція вперше була представлена в 2014 році. Безпілотник має застосовуватися разом з БПЛА FlyEye, що надає розвідувальні дані.